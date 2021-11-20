Клопп уверен, что смена спортивного директора пройдет "очень гладко"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что смена спортивного директора в клубе пройдет "очень гладко".

На прошлой неделе "Ливерпуль" подтвердил расставание со своим трансферным гуру Майклом Эдвардсом по окончании этого сезона.

Новым спортивным директором "красных" станет Джулиан Уорд, нынешний помощник Эдвардса, и Клопп не ожидает здесь никаких проблем. Брать эти полномочия на себя Юрген уж точно не собирается.

"Он тесно работал с Майклом Эдвардсом в прошлом, поэтому я не ожидаю каких-то потрясений или препятствий. Думаю, все пройдет очень гладко".

"Если бы я пришел сюда 10 лет назад и сказал бы вам, что спортивный директор очень важен, вы бы сказали мне: "Возвращайся в Германию и занимайся этим там".

"Когда я пришел, то хотел обладать спортивным директором, потому что я не хочу каждый день общаться с агентами игроков. Это отвлекает от действительно важных дел".

"Я постоянно разговариваю с игроками, но разговаривать с ними об их контрактах — это неправильно для тренера. Нужно промежуточное звено".

"Для игрока это агент, для клуба это спортивный директор — и это важная роль", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 15:00

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  1. jirrort 20.11.2021 15:28 # jirrort
    Слишком много новостей про этого куесоса.

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  2. true-manc 20.11.2021 15:26 # true-manc
    ахахахахахахаха, анальная проказница клопка очень любит, когда "все гладко" и страпон мигом влетает в её попку, вот же грязная шлюшка)Пользователь получил предупреждение

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