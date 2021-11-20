Клопп уверен, что смена спортивного директора пройдет "очень гладко"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что смена спортивного директора в клубе пройдет "очень гладко".

На прошлой неделе "Ливерпуль" подтвердил расставание со своим трансферным гуру Майклом Эдвардсом по окончании этого сезона.



Новым спортивным директором "красных" станет Джулиан Уорд, нынешний помощник Эдвардса, и Клопп не ожидает здесь никаких проблем. Брать эти полномочия на себя Юрген уж точно не собирается.



"Он тесно работал с Майклом Эдвардсом в прошлом, поэтому я не ожидаю каких-то потрясений или препятствий. Думаю, все пройдет очень гладко".



"Если бы я пришел сюда 10 лет назад и сказал бы вам, что спортивный директор очень важен, вы бы сказали мне: "Возвращайся в Германию и занимайся этим там".



"Когда я пришел, то хотел обладать спортивным директором, потому что я не хочу каждый день общаться с агентами игроков. Это отвлекает от действительно важных дел".



"Я постоянно разговариваю с игроками, но разговаривать с ними об их контрактах — это неправильно для тренера. Нужно промежуточное звено".



"Для игрока это агент, для клуба это спортивный директор — и это важная роль", — цитирует Клоппа The Independent.