Тавареш: "Арсенал" уверен в победе над "Ливерпулем"

Нуну Тавареш Защитник "Арсенала" Нуну Тавареш уверен, что его команда способна одержать победу в гостях у "Ливерпуля" в субботу.

К субботнему матчу на "Энфилде" "Арсенал" подходит с самой продолжительной из действующих беспроигрышной серией в Премьер-Лиге — уже восемь матчей.

Таких результатов "канонирам" удалось добиться благодаря надежной игре в обороне, однако на "Энфилде" Тавареш и партнеры будут думать о трех очках, а не только о том, чтобы не пропустить.

"Всей команде нравится обороняться. Мы агрессивно идем на каждый мяч, и нам не нравится пропускать голы. Это ключ к хорошей обороне".

"Мы уверены насчет того, что сможем победить на "Энфилде" — с "клин-шитом" или без. Мы хотим выиграть матч, а набрать три очка важнее, чем сохранить ворота на замке".

"Арсенал" — это большой клуб с большими игрокам. Выигрывать матчи — это норма для нас. Мы хотим быть на вершине".

"Я не понимаю, почему люди удивлены нашими результатами. Люди должны понять, что мы — "Арсенал", и нам нужно выигрывать матчи для достижения своих целей", — сообщил Тавареш Sky Sports.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тавареш

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 14:00

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  1. gigant 20.11.2021 14:13 # gigant
    Oi bliyaaaa

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  2. stalker2005 20.11.2021 14:05 # stalker2005
    Как очередная скатина открывает свой ебальник на счет уверенной победы,та жди обсера типа 7-0...

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