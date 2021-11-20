Тавареш: "Арсенал" уверен в победе над "Ливерпулем"

Защитник "Арсенала" Нуну Тавареш уверен, что его команда способна одержать победу в гостях у "Ливерпуля" в субботу.

К субботнему матчу на "Энфилде" "Арсенал" подходит с самой продолжительной из действующих беспроигрышной серией в Премьер-Лиге — уже восемь матчей.



Таких результатов "канонирам" удалось добиться благодаря надежной игре в обороне, однако на "Энфилде" Тавареш и партнеры будут думать о трех очках, а не только о том, чтобы не пропустить.



"Всей команде нравится обороняться. Мы агрессивно идем на каждый мяч, и нам не нравится пропускать голы. Это ключ к хорошей обороне".



"Мы уверены насчет того, что сможем победить на "Энфилде" — с "клин-шитом" или без. Мы хотим выиграть матч, а набрать три очка важнее, чем сохранить ворота на замке".



"Арсенал" — это большой клуб с большими игрокам. Выигрывать матчи — это норма для нас. Мы хотим быть на вершине".



"Я не понимаю, почему люди удивлены нашими результатами. Люди должны понять, что мы — "Арсенал", и нам нужно выигрывать матчи для достижения своих целей", — сообщил Тавареш Sky Sports.