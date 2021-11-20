Невилл: "Магуайр — это будущее "Юнайтед"

Харри Магуайр Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заступился за капитана "красных дьяволов" Харри Магуайра.

Магуайр находится в неважной форме на старте этого сезона, и многих, включая Роя Кина, возмутило, как Харри отпраздновал свой гол за сборную Англии против Албании на прошлой неделе, когда приложил ладони к ушам, словно желая услышать своих критиков.

Невилл с пониманием относится к спаду, который переживает Магуайр. Гари считает, что самый дорогой защитник в мире еще не пришел в себя после Евро-2020.

"Когда я увидел его празднование, я сразу понял, что его будут критиковать. Но если тебе, Харри, это нужно, чтобы снова стать собой, вернуть свою уверенность и свой авторитет, то пускай".

"Это будет уроком. Харри Магуайр — лидер в процессе становления, но он еще не стал таковым".

"В концовке прошлого сезона я чувствовал, что он командует раздевалкой "Юнайтед". Я чувствовал это и слышал его на поле, когда не было зрителей. Он был сильной личностью".

"Затем Харри отправился на Чемпионат Европы и получил самый невероятный опыт, добравшись до финала не будучи полностью здоровым. Магуайр и Люк Шоу столкнулись с синдромом пост-Евро. У меня самого было этого".

"На старте сезона 1998/99 Киддо (Брайан Кидд) как-то подошел ко мне и сказал: "Какого черта творится с тобой?" Я ответил: "Киддо, я выжат".

"Я сыграл на Кубке Umbro-95, Евро-96, Le Tournoi-97 и затем на ЧМ-98, и на старте следующего сезона я сдулся".

"Теперь через это проходят Люк Шоу и Харри Магуайр. Они переживают спад. Это случается".

"Харри Магуайр — это будущее клуба, как и некоторые другие. Он не на 100 процентов в порядке, но у меня нет сомнений насчет Харри Магуайра".

"Я понимаю, когда он прикладывает руки к ушам. Я сам это делал перед фанатами "Ливерпуля", — сообщил Невилл Daily Mail.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 13:00

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  1. mancunia-planet 20.11.2021 13:24 # mancunia-planet
    Гарик хуйню несёт, непонятно зачем. Лучше бы сказал как есть, что это хуевое настоящее, а будущее, наоборот, это неопределённость. Т к его не продадут и значит годами будет играть как идиот.

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  2. gucman 20.11.2021 13:20 # gucman
    макакаваир - это и есть олицитворение нынешнего унитайзед: богатый и беспонтовый

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  3. scholes18 20.11.2021 13:19 # scholes18
    символично)

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  4. jvcc126 20.11.2021 13:09 # jvcc126
    Это какая-то жесть, у чувак чердак поехал окончательно если он желает такого будущего своей команде.

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