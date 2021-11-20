Невилл: "Магуайр — это будущее "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заступился за капитана "красных дьяволов" Харри Магуайра.

Магуайр находится в неважной форме на старте этого сезона, и многих, включая Роя Кина, возмутило, как Харри отпраздновал свой гол за сборную Англии против Албании на прошлой неделе, когда приложил ладони к ушам, словно желая услышать своих критиков.



Невилл с пониманием относится к спаду, который переживает Магуайр. Гари считает, что самый дорогой защитник в мире еще не пришел в себя после Евро-2020.



"Когда я увидел его празднование, я сразу понял, что его будут критиковать. Но если тебе, Харри, это нужно, чтобы снова стать собой, вернуть свою уверенность и свой авторитет, то пускай".



"Это будет уроком. Харри Магуайр — лидер в процессе становления, но он еще не стал таковым".



"В концовке прошлого сезона я чувствовал, что он командует раздевалкой "Юнайтед". Я чувствовал это и слышал его на поле, когда не было зрителей. Он был сильной личностью".



"Затем Харри отправился на Чемпионат Европы и получил самый невероятный опыт, добравшись до финала не будучи полностью здоровым. Магуайр и Люк Шоу столкнулись с синдромом пост-Евро. У меня самого было этого".



"На старте сезона 1998/99 Киддо (Брайан Кидд) как-то подошел ко мне и сказал: "Какого черта творится с тобой?" Я ответил: "Киддо, я выжат".



"Я сыграл на Кубке Umbro-95, Евро-96, Le Tournoi-97 и затем на ЧМ-98, и на старте следующего сезона я сдулся".



"Теперь через это проходят Люк Шоу и Харри Магуайр. Они переживают спад. Это случается".



"Харри Магуайр — это будущее клуба, как и некоторые другие. Он не на 100 процентов в порядке, но у меня нет сомнений насчет Харри Магуайра".



"Я понимаю, когда он прикладывает руки к ушам. Я сам это делал перед фанатами "Ливерпуля", — сообщил Невилл Daily Mail.