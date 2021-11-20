Тухель не помышляет о расставании с Зийешем

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его клуб не помышляет о расставании с вингером Хакимом Зийешем в январе.

Второй английский сезон складывается неважно для Зийеша, который из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



В прессе уже появились слухи, что Хаким может уйти в аренду на вторую половину сезона, однако на самом деле 28-летний марокканец не выражал такого желания, да и у Тухеля нет планов насчет расставания.



"В данный момент здесь, в Кобхэме, нет размышлений насчет его будущего".



"Мы не помышляем о том, чтобы отправить его куда-нибудь зимой или вроде того. Я не разговаривал ни с кем в Кобхэме насчет этого".



"Хаким не приходил в мой кабинет и не выражал желания покинуть клуб, он полноценный член команды".



"Он важный парень, очень талантливый парень, очень амбициозный парень, и он полноценный член команды. Так было в прошлом сезоне, так есть в этом сезоне, и мы всегда ожидаем от него лучшей игры".



"Однако у нас есть жесткая конкуренция. Я не могу позволить каждому всегда играть по 90 минут, это просто невозможно".



"Все очень просто. Я уже много раз говорил, что он был великолепен в предсезонный период".



"Травма значительно отбросила его назад. Он играл с болью в плече, был вынужден беречь себя и не чувствовал себя полностью раскрепощенным, что необходимо для его игры, его движений, его позиции и его стиля игры".



"Он прибавил в последних матчах. Он стал получать больше минут из-за травм других игроков. Он действовал решительно, он ассистировал и забивал. С ним все хорошо", — приводит слова Тухеля The Independent.