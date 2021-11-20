Клопп: "Наши результаты недостаточно хороши"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна улучшить свои результаты, чтобы всерьез побороться за титул Премьер-Лиги.
К домашнему матчу против "Арсенала" подопечные Клоппа подходят, занимая четвертое место и отставая от вершины таблицы всего на четыре очка.
Однако Юрген хочет большего и чувствует, что у "Ливерпуля" не осталось большого пространства для ошибок после поражения 3:2 от "Вест Хэма" в предыдущем туре.
"Чтобы быть на вершине или около нее, тебе нужны соответствующие результаты, а наши результаты были недостаточно хороши в последние недели".
"Мы проиграли "Вест Хэму", но даже ничья сильно бы не изменила ситуацию".
"Поэтому мы знаем, что нам нужно хорошо играть и сражаться — особенно против "Арсенала", который является очень хорошей командой. Но мы играем на "Энфилде", и нужно это использовать", — цитирует Клоппа Sky Sports.
20.11.2021 10:00
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