Клопп: "Наши результаты недостаточно хороши"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна улучшить свои результаты, чтобы всерьез побороться за титул Премьер-Лиги.

К домашнему матчу против "Арсенала" подопечные Клоппа подходят, занимая четвертое место и отставая от вершины таблицы всего на четыре очка.



Однако Юрген хочет большего и чувствует, что у "Ливерпуля" не осталось большого пространства для ошибок после поражения 3:2 от "Вест Хэма" в предыдущем туре.



"Чтобы быть на вершине или около нее, тебе нужны соответствующие результаты, а наши результаты были недостаточно хороши в последние недели".



"Мы проиграли "Вест Хэму", но даже ничья сильно бы не изменила ситуацию".



"Поэтому мы знаем, что нам нужно хорошо играть и сражаться — особенно против "Арсенала", который является очень хорошей командой. Но мы играем на "Энфилде", и нужно это использовать", — цитирует Клоппа Sky Sports.