Сульшер: "Мы кое-что поправили"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его штаб поправил некоторые вещи во время международного перерыва.

"Юнайтед" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, включая разочаровывающие домашние поражения от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



Однако Сульшер чувствует, что двухнедельная пауза пошла на пользу его команде, которая смогла отвлечься и поработать над улучшением своей игры.



"Это был долгий международный перерыв, и мы использовали его с пользой для себя. Мы чувствуем, что игроки хорошо отреагировали на последние неудачи, и мы готовы к матчу с "Уотфордом".



"Прежде мы уже преодолевали подобные периоды. Что касается нашей выездной формы, то мы потерпели только одно поражение в 30 с лишним выездных матчах. В прошлом сезоне мы уступили только раз в 20 матчах или около того, и именно такого рода серия нам снова нужна".



"На этой неделе мы сосредоточились на некоторых вещах, которые нам нужно улучшить. Наши результаты и форма недостаточно хороши. Мы можем играть лучше и должны играть лучше".



"Когда мы разъехались в начале этого международного перерыва, это была хорошая возможность развеяться. Каждый оставался на связи, и мой штаб упорно трудился, чтобы подготовить игроков".



"Мы изменил некоторые вещи, кое-что поправили. Уверен, завтра мы увидим реакцию и хорошую игру", — цитирует Сульшера Sky Sports.