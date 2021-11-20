Сульшер: "Мы кое-что поправили"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его штаб поправил некоторые вещи во время международного перерыва.
"Юнайтед" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, включая разочаровывающие домашние поражения от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
Однако Сульшер чувствует, что двухнедельная пауза пошла на пользу его команде, которая смогла отвлечься и поработать над улучшением своей игры.
"Это был долгий международный перерыв, и мы использовали его с пользой для себя. Мы чувствуем, что игроки хорошо отреагировали на последние неудачи, и мы готовы к матчу с "Уотфордом".
"Прежде мы уже преодолевали подобные периоды. Что касается нашей выездной формы, то мы потерпели только одно поражение в 30 с лишним выездных матчах. В прошлом сезоне мы уступили только раз в 20 матчах или около того, и именно такого рода серия нам снова нужна".
"На этой неделе мы сосредоточились на некоторых вещах, которые нам нужно улучшить. Наши результаты и форма недостаточно хороши. Мы можем играть лучше и должны играть лучше".
"Когда мы разъехались в начале этого международного перерыва, это была хорошая возможность развеяться. Каждый оставался на связи, и мой штаб упорно трудился, чтобы подготовить игроков".
"Мы изменил некоторые вещи, кое-что поправили. Уверен, завтра мы увидим реакцию и хорошую игру", — цитирует Сульшера Sky Sports.
20.11.2021 09:00
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Погба может пропустить до трех месяцев
Источник: http://fapl.ru/
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Боже, какое оно ебанутое. Мне кажется, как будто он в игру играет, а не тренирует
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Самый недооценённый тренер в АПЛ.
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у погба новая прическа
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