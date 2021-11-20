Сульшер: "Мы кое-что поправили"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его штаб поправил некоторые вещи во время международного перерыва.

"Юнайтед" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, включая разочаровывающие домашние поражения от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Однако Сульшер чувствует, что двухнедельная пауза пошла на пользу его команде, которая смогла отвлечься и поработать над улучшением своей игры.

"Это был долгий международный перерыв, и мы использовали его с пользой для себя. Мы чувствуем, что игроки хорошо отреагировали на последние неудачи, и мы готовы к матчу с "Уотфордом".

"Прежде мы уже преодолевали подобные периоды. Что касается нашей выездной формы, то мы потерпели только одно поражение в 30 с лишним выездных матчах. В прошлом сезоне мы уступили только раз в 20 матчах или около того, и именно такого рода серия нам снова нужна".

"На этой неделе мы сосредоточились на некоторых вещах, которые нам нужно улучшить. Наши результаты и форма недостаточно хороши. Мы можем играть лучше и должны играть лучше".

"Когда мы разъехались в начале этого международного перерыва, это была хорошая возможность развеяться. Каждый оставался на связи, и мой штаб упорно трудился, чтобы подготовить игроков".

"Мы изменил некоторые вещи, кое-что поправили. Уверен, завтра мы увидим реакцию и хорошую игру", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 09:00

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  1. webfoot 20.11.2021 10:01 # webfoot
    Погба может пропустить до трех месяцев

    Источник: http://fapl.ru/

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  2. warham 20.11.2021 09:45 # warham
    Боже, какое оно ебанутое. Мне кажется, как будто он в игру играет, а не тренирует

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  3. jirrort 20.11.2021 09:38 # jirrort
    Самый недооценённый тренер в АПЛ.

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  4. nietzsche 20.11.2021 09:24 # nietzsche
    у погба новая прическа

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