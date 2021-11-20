Клопп: "Моя эра в "Ливерпуле" далека от завершения"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его эра в мерсисайдском клубе "далека от завершения".

Назначение Стивена Джеррарда в "Астон Вилле" возобновило дискуссии о том, кто же станет преемником Клоппа, когда тот покинет "Ливерпуль".



Однако Юрген спешит заметить, что он пока не собирается никуда уходить, и в таких разговорах просто нет смысла.



"Мы посреди сезона. Никакого другого тренера не спрашивают, что будет через два, три или четыре года".



"Мне не нужно думать об этом. Это закончится, когда закончится, но пока это далеко от завершения, поэтому давайте на этом и сосредоточимся".



"Слава Богу, мне не нужно думать о своем будущем", — цитирует Клоппа Daily Mirror.