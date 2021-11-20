Погба может пропустить до трех месяцев

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рискует задержаться в лазарете на срок до трех месяцев из-за травмы бедра.

Погба повредил свое бедро на первой же тренировке сборной Франции во время этого международного перерыва.



Сейчас Поль улетел в Дубай на реабилитацию, и главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже смирился с тем, что 28-летний полузащитник пропустит оставшиеся 11 матчей в этом календарном году.



Впрочем, этими 11 матчами отсутствие Погба может не ограничиться — не исключено, что Поль вернется только в середине февраля.



"Поль расстроен своей травмой, и она случилась в неподходящее для него время. Я не могу сказать, сколько потребуется на восстановление — в идеале шесть или семь недель. Но при худшем сценарии это будет 10, 11, 12 недель, учитывая характер этой мышечной травмы. Надеюсь, вскоре после Рождества мы его увидим", — цитирует Сульшера The Guardian.