"Вест Хэм" попытается вернуть Лингарда в январе

"Вест Хэм" предпримет попытку вернуть вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда в январе.

Накануне стало известно, что переговоры о продлении истекающего в конце этого сезона контракта Лингарда зашли в тупик, и теперь Джесси покинет "Олд Траффорд" — следующим летом свободным агентом или уже в январе.



По информации The Telegraph, Лингард как раз предпочитает второй вариант, потому что не готов провести и вторую половину сезона на скамейке запасных, особенно в свете приближения ЧМ-2022.



Джесси попросит родной клуб отпустить его в аренду до конца сезона, а уже летом определится с постоянным пристанищем.



Этой ситуацией намерен воспользоваться "Вест Хэм", где Лингард великолепно провел вторую половину прошлого сезона, однако "молотобойцы" опасаются, что "Юнайтед" заблокирует сделку, увидев в них прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако 28-летний англичанин открыт к различным вариантам, в том числе к отъезду за рубеж. Воспитанник "Юнайтед" готов рассмотреть предложения об аренде из Серии А и Ла Лиги.