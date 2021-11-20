12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 ноября, восемью поединками стартует 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Челси" встретится со своим обидчиком по финалу Кубка Англии прошлого сезона и имеет хорошие шансы на реванш, потому что "Лестер" находится в неважной форме, выиграв только два из восьми последних матчей в Премьер-Лиге. Сами же "синие" могут оформить свою четвертую подряд выездную победу без пропущенных мячей в чемпионате, чего не случалось с 2008 года. Домашней победой 2:1 в мае "Челси" прервал свою безвыигрышную серию из шести встреч с "лисами" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 2 поражения).



Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс выбыл на несколько недель с травмой икроножной мышцы. Марк Олбрайтон уже в строю, но Джеймс Джастин не готов вернуться.



"Челси" по-прежнему вынужден обходиться без Матео Ковачича и Ромелу Лукаку, но Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Тимо Вернер свои проблемы со здоровьем решили.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" был на хорошем ходу, пока перед международным перерывом не проиграл в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, нанеся лишь четыре удара — меньше всего за матч при Бруну Лаже. Две недели назад "Вест Хэм" одолел "Ливерпуль" (3:2), оформив свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и поднявшись на третье место в таблице. В прошлом сезоне "молотобойцы" сделали дубль против "волков" — впервые с 1923 года.



Защитник "Вулверхэмптона" Фернандо Марсал решил проблемы с икроножной мышцей и готов сыграть впервые с 16 октября.



Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс должен быть в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Англии по причине болезни. Анджело Огбонна в этом сезоне уже не сыграет. Никола Влашич и Андрей Ярмоленко снова в строю.



УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" не забивал в семи матчах этого сезона Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. Правда, в четырех оставшихся "шершни" наколотили 12 голов. "Манчестер Юнайтед" потерпел четыре поражения в шести последних поединках чемпионата — как и в 40 предыдущих, однако международный перерыв дал Оле Гуннару Сульшеру возможность перевести дух и перегруппироваться. "Шершни" проиграли 18 из 20 последних встреч с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.



Полузащитнику "Уотфорда" Озану Туфану будет устроен фитнес-тест. Франсиско Сьерральта вне игры с травмой задней поверхности бедра. Юрай Куцка дисквалифицирован.



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба пропустит несколько недель с повреждением бедра. Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд и Эдинсон Кавани находятся под вопросом.



НОРВИЧ — САУТГЕМПТОН 18:00



Дин Смит недолго оставался без работы после увольнения из "Астон Виллы" и теперь попытается спасти от вылета "Норвич", который перед уходом на международный перерыв одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги. "Саутгемптон" выиграл три из четырех последних матчей в чемпионате — все три с одинаковым счетом 1:0. "Канарейки" потерпели четыре поражения в пяти последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (1 победа).



"Норвич" лишен только Кристофа Циммерманна и Сэма Байрама, но последний уже набирает форму в матчах за резерв.



Единственной потерей "Саутгемптон" является Джек Стивенс. Натан Редмонд уже переболел коронавирусом. Тино Ливраменто и Джеймс Уорд-Проуз тоже решили свои проблемы со здоровьем.



НЬЮКАСЛ — БРЕНТФОРД 18:00



"Ньюкасл" полностью распродал билеты на дебютный матч Эдди Хау, а тот не придет, потому что заразился коронавирусом. Однако смена главного тренера может придать импульс "сорокам", которые остаются единственной командой дивизиона без побед в этом сезоне. "Брентфорд" мощно начал кампанию, но сейчас находится под угрозой пятого подряд поражения в Премьер-Лиге. Прежде эти соперники еще никогда не встречались в высшем дивизионе, а "пчелы" последний раз побеждали на "Сент-Джеймс Парк" еще в 1934 году.



Защитник Пол Дамметт является единственной подтвержденной потерей "Ньюкасла". Голкипер Мартин Дубравка в воскресенье сыграл свой первый матч в сезоне — за сборную Словакии.



После коронавирусного карантина возвращается в строй полузащитник "Брентфорда" Матиас Йенсен. Могут сыграть Матиас Йоргенсен, Йоан Висса и Шендон Баптист.



БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



В своем предыдущем домашнем матче "Бернли" победил "Брентфорд", прервав безвыигрышную серию из 14 поединков на "Терф Мур" в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" имеет возможность продлить свою серию без поражений в чемпионате до семи матчей, чего не случалось с августа 2018. "Бордовые" выиграли все три последние встречи с "орлами" в Премьер-Лиге, не пропустив ни одного гола.



"Бернли" предстоит оценить состояние нападающего Эшли Барнса. Максвел Корне только в пятницу приступил к тренировкам ввиду поездки в сборную. Дейл Стивенс все еще набирает форму.



Свой первый матч с мая может сыграть вингер "Пэлас" Эберечи Эзе, восстановившийся после травмы ахилла. Джеймс Макартур вне игры с повреждение задней поверхности бедра.



АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН 18:00



Пять поражений подряд в Премьер-Лиге подтолкнули "Астон Виллу" к смене главного тренера, и теперь Стивен Джеррард постарается отдалить бирмингемцев от зоны вылета. "Брайтон" не знает побед уже шесть матчей чемпионата кряду (5 ничьих, 1 поражение), но все равно занимает седьмое место. В прошлом сезоне, с 13-й попытки, "чайки", наконец, одержали свою первую победу на "Вилла Парк".



Из лазарета "Виллы" возвращаются Эзри Конса и Данни Ингс. Дуглас Луис и Морган Сансон чуть задержатся на больничной койке.



Голкипер "Брайтона" Роберт Санчес отбывает дисквалификацию, благодаря чему за клуб в Премьер-Лиге дебютирует Джейсон Стил. Энок Мвепу вне игры с небольшой мышечной травмой, Аарон Коннолли залечил пятку.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция



Поражение 3:2 от "Вест Хэма" перед международным перерывом прервало 25-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" во всех соревнованиях. "Арсенал" не знает поражений уже 10 поединков кряду с учетом всех турниров, включая восемь в Премьер-Лиге. "Красные" выиграли все пять последних домашних встреч с "канонирами" в чемпионате с общим счетом 18:4.



"Ливерпуль" надеется, что Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Садио Мане поправятся к субботе, но Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Кертис Джонс, Джо Гомес и Харви Эллиотт по-прежнему отсутствуют.



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей залечил небольшое мышечное повреждение. У Сеада Колашинаца травма лодыжки.