Хау пропустит свой дебют в "Ньюкасле" из-за коронавируса

Эдди Хау заразился коронавирусом и теперь пропустит свой первый матч в качестве главного тренера "Ньюкасла".

Напомним, Хау лишь на прошлой неделе заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2024 года, заступив на место провалившего старт сезона Стива Брюса.



В пятницу игроки и персонал "сорок" прошли рутинное тестирование на COVID-19, и проба Эдди дала положительный результат, сообщает BBC.



Теперь 43-летнему англичанину положено самоизолироваться, а руководить командой от бровки в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" будут Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.