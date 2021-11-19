Хау пропустит свой дебют в "Ньюкасле" из-за коронавируса
Эдди Хау заразился коронавирусом и теперь пропустит свой первый матч в качестве главного тренера "Ньюкасла".
Напомним, Хау лишь на прошлой неделе заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2024 года, заступив на место провалившего старт сезона Стива Брюса.
В пятницу игроки и персонал "сорок" прошли рутинное тестирование на COVID-19, и проба Эдди дала положительный результат, сообщает BBC.
Теперь 43-летнему англичанину положено самоизолироваться, а руководить командой от бровки в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" будут Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.
19.11.2021 23:00
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