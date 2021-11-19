Сезон завершен для Огбонны

Ведущий защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена.

Огбонна выходил в стартовом составе на все 11 матчей "молотобойцев" в этом сезоне Премьер-Лиги, но в 11-м из них — победном против "Ливерпуля" перед международным перерывом (3:2) — серьезно повредил свое правое колено.



Однако сейчас 33-летний итальянец готовится к операции, а восстановление займет много месяцев.



"Думаю, в ближайшие пару дней ему будет сделана операция. Думаю, большинство людей, которые знают о такого рода травмах, понимают, что на восстановление потребуется около девяти месяцев".



"Не думаю, что после такой травмы можно вернуться сильно раньше. Поэтому я бы не ожидал, что Анджело вернется в этом сезоне", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса The Independent.