Чарнли покинул "Ньюкасл" после 22 лет в клубе

Управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли покинул клуб, освободив место для ставленника новых владельцев "сорок".

Чарнли посвятил "Ньюкаслу" 22 года и считался верным соратником Майка Эшли, который ранее этой осенью продал клуб инвесторам из Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов.



Новые владельцы уже сменили главного тренера, назначив Эдди Хау вместо уволенного Стива Брюса, а теперь пришел и черед Чарнли уйти.



В официальном заявлении "сорок" говорится, что вместо Чарнли будет назначен исполнительный директор, поиски которого еще продолжаются.