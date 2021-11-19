Сульшер уверен, что руководство и игроки его поддерживают

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность что сохраняет поддержку руководства и своих игроков.

"Юнайтед" потерпел шесть поражений в 12 последних матчах, из-за чего не утихают слухи насчет возможного увольнения Сульшера.



Согласно слухам, игроки начинают отворачиваться от Оле Гуннара, а боссы клуба думают о его замене, однако норвежец не чувствует никакого раскола.



"Я постоянно контактирую и взаимодействую с клубом в обычном режиме".



"Игроки, персонал, я, клуб — все мы трудимся ради одной цели, ради улучшения результатов".



"Болельщики по-прежнему поддерживают клуб, они поддерживали нас в этот период, пока шла перестройка команды. Когда ты проиграл матч, ты всегда расстроен и находишься под давлением, но мы всегда общаемся открыто и честно", — цитирует Сульшера ESPN.