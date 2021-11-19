Сульшер уверен, что руководство и игроки его поддерживают

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность что сохраняет поддержку руководства и своих игроков.

"Юнайтед" потерпел шесть поражений в 12 последних матчах, из-за чего не утихают слухи насчет возможного увольнения Сульшера.

Согласно слухам, игроки начинают отворачиваться от Оле Гуннара, а боссы клуба думают о его замене, однако норвежец не чувствует никакого раскола.

"Я постоянно контактирую и взаимодействую с клубом в обычном режиме".

"Игроки, персонал, я, клуб — все мы трудимся ради одной цели, ради улучшения результатов".

"Болельщики по-прежнему поддерживают клуб, они поддерживали нас в этот период, пока шла перестройка команды. Когда ты проиграл матч, ты всегда расстроен и находишься под давлением, но мы всегда общаемся открыто и честно", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 20:00

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  1. hammersmith 19.11.2021 20:37 # hammersmith
    топарь!

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  2. superperez101 19.11.2021 20:24 # superperez101
    вот у суслика какая тяга к жизни
    даже то что его поливают с ног до головы не смущает
    что игроки недовольны
    что вовсю ищут нового тренера
    а он щас как выпустит 5 защитников против вотфорда))

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  3. jirrort 19.11.2021 20:22 # jirrort
    КОНУНГ!!!

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  4. osivori 19.11.2021 20:08 # osivori
    откуда уверенность то

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