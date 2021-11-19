Сульшер уверен, что руководство и игроки его поддерживают
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность что сохраняет поддержку руководства и своих игроков.
"Юнайтед" потерпел шесть поражений в 12 последних матчах, из-за чего не утихают слухи насчет возможного увольнения Сульшера.
Согласно слухам, игроки начинают отворачиваться от Оле Гуннара, а боссы клуба думают о его замене, однако норвежец не чувствует никакого раскола.
"Я постоянно контактирую и взаимодействую с клубом в обычном режиме".
"Игроки, персонал, я, клуб — все мы трудимся ради одной цели, ради улучшения результатов".
"Болельщики по-прежнему поддерживают клуб, они поддерживали нас в этот период, пока шла перестройка команды. Когда ты проиграл матч, ты всегда расстроен и находишься под давлением, но мы всегда общаемся открыто и честно", — цитирует Сульшера ESPN.
19.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
топарь!
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вот у суслика какая тяга к жизни
даже то что его поливают с ног до головы не смущает
что игроки недовольны
что вовсю ищут нового тренера
а он щас как выпустит 5 защитников против вотфорда))
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КОНУНГ!!!
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откуда уверенность то
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