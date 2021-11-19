Конте требует от Ндомбеле больше стараться на команду

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте потребовал от полузащитника Танги Ндомбеле "работать гораздо упорнее, чем другие".

В июле 2019 Ндомбеле был куплен "шпорами" у "Лиона" за рекордные для своего клуба 55 миллионов фунтов. Однако Танги в полной мере не освоился на новом месте.



Конте доволен мастерством и талантом Ндомбеле, но призывает 24-летнего француза использовать свои навыки на благо команды.



"Да, как я видел, у многих тренеров возникают сложности с этой позицией. Но Танги определенно обладает мастерством".



"В то же время он должен понять, что команда превыше всего и что он должен играть на команду. Думаю, это должно выражаться в том, что ты сохраняешь порядок и делаешь то, к чему тебя обязывает твоя позиция".



"Мы много работаем с Танги. Он должен трудиться гораздо упорнее, чем другие, потому что он талантлив. Он должен использовать свой талант на благо команды, а не ради одного игрока".



"В моей футбольной философии у всех игроков есть свои задачи. Каждый игрок должен знать, что нужно делать. Иначе, если каждый игрок просто будет выходить и бегать по полю, это будет беспорядок", — приводит слова Конте Sky Sports.