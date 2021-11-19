"Сити" потерял Де Брюйне на два матча из-за коронавируса
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит два ближайших матча своего клуба после того, как заразился коронавирусом.
В этот международный перерыв Де Брюйне сыграл за сборную Бельгии против Эстонии и Уэльса в рамках отбора к ЧМ-2022, во втором из этих матчей отметившись голом.
Исполнив долг перед родиной, Кевин сдал тест на COVID-19 с положительным результатом, хотя ранее прошел полную вакцинацию.
Теперь 30-летний полузащитник вынужден самоизолироваться на 10 дней, в результате чего он пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Эвертона" и битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов в следующую среду.
"К сожалению, Кевин сдал положительный тест на ковид в сборной Бельгии. Теперь он самоизолируется на 10 дней".
"Забудьте о физической форме и ритме — у него коронавирус, и он должен хорошо восстановиться, потому что это важнее".
"Мы должны быть осторожны. Люди умирают от ковида. Он вакцинирован, поэтому, надеюсь, с ним все будет нормально".
"Мы не переживаем из-за его потери. Его здоровье как человека важнее, и мы должны помочь ему и надеяться, что он легко перенесет болезнь", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.
19.11.2021 18:00
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Здоровья КОРОЛЮ!!!
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