"Сити" потерял Де Брюйне на два матча из-за коронавируса

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит два ближайших матча своего клуба после того, как заразился коронавирусом.

В этот международный перерыв Де Брюйне сыграл за сборную Бельгии против Эстонии и Уэльса в рамках отбора к ЧМ-2022, во втором из этих матчей отметившись голом.



Исполнив долг перед родиной, Кевин сдал тест на COVID-19 с положительным результатом, хотя ранее прошел полную вакцинацию.



Теперь 30-летний полузащитник вынужден самоизолироваться на 10 дней, в результате чего он пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Эвертона" и битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов в следующую среду.



"К сожалению, Кевин сдал положительный тест на ковид в сборной Бельгии. Теперь он самоизолируется на 10 дней".



"Забудьте о физической форме и ритме — у него коронавирус, и он должен хорошо восстановиться, потому что это важнее".



"Мы должны быть осторожны. Люди умирают от ковида. Он вакцинирован, поэтому, надеюсь, с ним все будет нормально".



"Мы не переживаем из-за его потери. Его здоровье как человека важнее, и мы должны помочь ему и надеяться, что он легко перенесет болезнь", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.