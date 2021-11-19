Клопп: "Ненавижу международные перерывы"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ненавидит международные перерывы.
К субботнему матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" команда Клоппа подходит с рядом травм, а еще несколько игроков находятся под вопросом.
Проблемы со здоровьем в эту паузу возникли у Садио Мане, Джордана Хендерсона и Энди Робертсона в сборных Сенегала, Англии и Шотландии, соответственно. В результате Юрген даже не знает, на кого сможет рассчитывать завтра.
"Хендо и Роббо пока не тренировались с командой. Они в процессе восстановления. Но они довольно близки. Мы примем решение насчет них в самый последний момент".
"Я ненавижу международные перерывы. Абсолютно. От них нет пользы в плане травм".
"Во время международных перерывов игроки почти безостановочно тренируются, потому что у их тренеров есть свои цели, и они считают нужным работать над физической готовностью игроков".
"Нет, мне это не нравится. Это не помогает. Я бы предпочел сыграть на неделю позже", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
19.11.2021 17:00
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