Клопп: "Ненавижу международные перерывы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ненавидит международные перерывы.

К субботнему матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" команда Клоппа подходит с рядом травм, а еще несколько игроков находятся под вопросом.



Проблемы со здоровьем в эту паузу возникли у Садио Мане, Джордана Хендерсона и Энди Робертсона в сборных Сенегала, Англии и Шотландии, соответственно. В результате Юрген даже не знает, на кого сможет рассчитывать завтра.



"Хендо и Роббо пока не тренировались с командой. Они в процессе восстановления. Но они довольно близки. Мы примем решение насчет них в самый последний момент".



"Я ненавижу международные перерывы. Абсолютно. От них нет пользы в плане травм".



"Во время международных перерывов игроки почти безостановочно тренируются, потому что у их тренеров есть свои цели, и они считают нужным работать над физической готовностью игроков".



"Нет, мне это не нравится. Это не помогает. Я бы предпочел сыграть на неделю позже", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.