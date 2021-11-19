Артета уверен, что "Арсеналу" по силам победить на "Энфилде" в субботу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда сможет прервать свою неудачную серию на "Энфилде", если покажет свой лучший футбол.

В субботу "Арсенал" отправится на выезд к "Ливерпулю", где последний раз побеждал еще в сентябре 2012 (0:2). Артета тогда был еще игроком "канониров".



В 11 встречах с "Арсеналом" при Юргенне Клоппе в рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" уступил лишь однажды — 2:1 на "Эмирейтс" в прошлом сезоне.



Как видно, статистика не на стороне лондонцев, однако Артета считает возможным увезти с "Энфилда" три очка.



"Выезд на "Энфилд" — это всегда испытание. Это очаровательный стадион для игры в футбол".



"Чтобы добиться положительного результата там, ты должен показать свою лучшую игру. Ты должен поднять свой уровень до своих максимальных стандартов — эмоционально, физически, тактически и технически. Потому что иначе ты будешь уязвим".



"Выезд на "Энфилд" — это всегда сложно. Найдется не так много стадионов, где так же приятно ощущать себя футболистом".



"Юрген и его штаб обеспечили "Ливерпулю" лучшие моменты в истории клуба, и им удается поддерживать этот уровень, что, наверное, является самым сложным. Они преобразили атмосферу вокруг клуба", — цитирует Артету Sky Sports.