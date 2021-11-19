Лукаку может сыграть с "Ювентусом" во вторник

Ромелу Лукаку Наставник "Челси" Томас Тухель сообщил, что нападающий Ромелу Лукаку может вернуться к матчу Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в следующий вторник.

В субботу "Челси" играть против "Лестера" в Премьер-Лиге, и этот матч Лукаку точно пропустит из-за полученной против "Мальме" в прошлом месяце травмы лодыжки.

Однако уже на следующий после выезда на "Кинг Пауэр" день Ромелу должен вернуться в общую группу, что даст ему два дня на подготовку к ключевому матчу против "Ювентуса".

"Ромелу очень близок к тому, чтобы приступить к полноценным тренировкам, поэтому, надеюсь, он присоединится к команде в воскресенье — но мы еще посмотрим".

"Он упорно трудится, чтобы вернуться как можно скорее, и мы постараемся поставить его на ноги к воскресенью".

"Если все будет идеально, он проведет тренировку воскресенье, затем в понедельник и, возможно, попадет в число запасных (на матч с "Ювентусом")".

"Однако есть много "если", и я не хочу подвергать его давлению. Он и так очень подстегивает себя, и мы не можем рисковать", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Лукаку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 15:00

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  1. van-dijk 19.11.2021 15:23 # van-dijk
    Что толку, если он топ-клубам не забивает? Чёрное дерево.

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  2. jirrort 19.11.2021 15:07 # jirrort
    Черная смерть!

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