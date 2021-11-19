Лукаку может сыграть с "Ювентусом" во вторник

Наставник "Челси" Томас Тухель сообщил, что нападающий Ромелу Лукаку может вернуться к матчу Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в следующий вторник.

В субботу "Челси" играть против "Лестера" в Премьер-Лиге, и этот матч Лукаку точно пропустит из-за полученной против "Мальме" в прошлом месяце травмы лодыжки.



Однако уже на следующий после выезда на "Кинг Пауэр" день Ромелу должен вернуться в общую группу, что даст ему два дня на подготовку к ключевому матчу против "Ювентуса".



"Ромелу очень близок к тому, чтобы приступить к полноценным тренировкам, поэтому, надеюсь, он присоединится к команде в воскресенье — но мы еще посмотрим".



"Он упорно трудится, чтобы вернуться как можно скорее, и мы постараемся поставить его на ноги к воскресенью".



"Если все будет идеально, он проведет тренировку воскресенье, затем в понедельник и, возможно, попадет в число запасных (на матч с "Ювентусом")".



"Однако есть много "если", и я не хочу подвергать его давлению. Он и так очень подстегивает себя, и мы не можем рисковать", — цитирует Тухеля Sky Sports.