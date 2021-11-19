Джонсон не видит смысла для Салаха переходить в "Барселону"
Экс-защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон заявил, что не видит смысла для нападающего "красных" Мохамеда Салаха переходить в "Барселону".
Слухи о том, что Салах может отправиться в "Барселону", ходят с прошлого сезона, и истекающий в 2023 году контракт Мохамеда их только подстегивает.
Однако Джонсон указывает на то, что "Барселона" утратила свою прежнюю мощь, а в "Ливерпуле" 29-летний египтянин может стать настоящей легендой, если задержится.
"Уверен, "Ливерпуль" будет думать: "Хорошо, если вы хотите его любой ценой, сделайте нам безумное предложение. Иначе мы оставим его у себя". Это было бы в интересах каждой из сторон".
"Всегда важно правильно выбрать момент. Конечно, "Барселона" может привлечь внимание каждого. Но сейчас это не та команда и не тот клуб, что прежде".
"Говоря о выборе момента времени... Если ты 23-летний игрок, ты можешь перейти и стать легендой "Барселоны".
"Но Мо чуть старше, так в чем смысл переходить в "Барселону" на два года? Ты можешь провести в "Ливерпуле" еще два-три года и стать легендой здесь".
"Думаю, "Барселона" сильнее вскружила бы ему голову, будь ему 23", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.
19.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
Барселона сейчас днищенский клуб! Вся в долгах... Если в Испанию, то в Реал или к матрасне!
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Пример ушедшего Кавтинхи ничему не учит? Патлатому лучше не соваться в Бабселону
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лучше остаться в подливе, там где его скил выведен на макс бей беги мусорные голы перейдет в путу и станет очередным кавтиньей еще и личку себе выбьет 500к ахахахах
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перейдет, т.к. любой адекватный человек понимает, что:
Барселона >>> лyзepxyй
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Да что ему там делать, команда наверняка будет строиться вокруг владения
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