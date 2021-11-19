Джонсон не видит смысла для Салаха переходить в "Барселону"

Экс-защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон заявил, что не видит смысла для нападающего "красных" Мохамеда Салаха переходить в "Барселону".

Слухи о том, что Салах может отправиться в "Барселону", ходят с прошлого сезона, и истекающий в 2023 году контракт Мохамеда их только подстегивает.



Однако Джонсон указывает на то, что "Барселона" утратила свою прежнюю мощь, а в "Ливерпуле" 29-летний египтянин может стать настоящей легендой, если задержится.



"Уверен, "Ливерпуль" будет думать: "Хорошо, если вы хотите его любой ценой, сделайте нам безумное предложение. Иначе мы оставим его у себя". Это было бы в интересах каждой из сторон".



"Всегда важно правильно выбрать момент. Конечно, "Барселона" может привлечь внимание каждого. Но сейчас это не та команда и не тот клуб, что прежде".



"Говоря о выборе момента времени... Если ты 23-летний игрок, ты можешь перейти и стать легендой "Барселоны".



"Но Мо чуть старше, так в чем смысл переходить в "Барселону" на два года? Ты можешь провести в "Ливерпуле" еще два-три года и стать легендой здесь".



"Думаю, "Барселона" сильнее вскружила бы ему голову, будь ему 23", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.