Джонсон не видит смысла для Салаха переходить в "Барселону"

Мохамед Салах Экс-защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон заявил, что не видит смысла для нападающего "красных" Мохамеда Салаха переходить в "Барселону".

Слухи о том, что Салах может отправиться в "Барселону", ходят с прошлого сезона, и истекающий в 2023 году контракт Мохамеда их только подстегивает.

Однако Джонсон указывает на то, что "Барселона" утратила свою прежнюю мощь, а в "Ливерпуле" 29-летний египтянин может стать настоящей легендой, если задержится.

"Уверен, "Ливерпуль" будет думать: "Хорошо, если вы хотите его любой ценой, сделайте нам безумное предложение. Иначе мы оставим его у себя". Это было бы в интересах каждой из сторон".

"Всегда важно правильно выбрать момент. Конечно, "Барселона" может привлечь внимание каждого. Но сейчас это не та команда и не тот клуб, что прежде".

"Говоря о выборе момента времени... Если ты 23-летний игрок, ты можешь перейти и стать легендой "Барселоны".

"Но Мо чуть старше, так в чем смысл переходить в "Барселону" на два года? Ты можешь провести в "Ливерпуле" еще два-три года и стать легендой здесь".

"Думаю, "Барселона" сильнее вскружила бы ему голову, будь ему 23", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.


Метки Барселона, Джонсон, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 19.11.2021 13:59 # ivan-tns
    Барселона сейчас днищенский клуб! Вся в долгах... Если в Испанию, то в Реал или к матрасне!

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  2. chop 19.11.2021 13:20 # chop
    Пример ушедшего Кавтинхи ничему не учит? Патлатому лучше не соваться в Бабселону

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  3. meshuggah 19.11.2021 13:20 # meshuggah
    лучше остаться в подливе, там где его скил выведен на макс бей беги мусорные голы перейдет в путу и станет очередным кавтиньей еще и личку себе выбьет 500к ахахахах

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  4. gucman 19.11.2021 13:13 # gucman
    перейдет, т.к. любой адекватный человек понимает, что:
    Барселона >>> лyзepxyй

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  5. tursa 19.11.2021 13:01 # tursa
    Да что ему там делать, команда наверняка будет строиться вокруг владения

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