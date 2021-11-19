Эвра рассказал, как однажды подрался с Видичем

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что однажды подрался с Неманьей Видичем и не разговаривал со своим партнером по команде и будущим капитаном три месяца.

Только Премьер-Лигу Эвра и Видич выиграли по пять раз, являясь ключевыми игроками команды сэра Алекса Фергюсона.



Однако адаптация того и другого к Премьер-Лиге была сложной, поэтому Патрис считает Неманью своим близким другом — правда, это не мешало им ссориться и даже драться.



"Мы вместе пришли в клуб и вместе тяжело привыкали. Поначалу мы жили в одном отеле, и у нас обоих дела шли плохо".



"Главный тренер отправил нас играть за резервную команду, где нас заменили спустя 45 минут — в резерве!"



"В раздевалке Вида говорил: "Звонил мой агент, мне следует вернуться в Москву". А мне звонил мой агент, рассказав об интересе "Ромы". Нам было сложно в то время".



"Мы страдали вместе. Поэтому я так сильно уважаю Виду".



"Если честно, у нас были и ссоры. Однажды — он и я — подрались и не разговаривали друг с другом три месяца".



"Мы играли вместе, но не разговаривали. Я ни разу не подсказал ему двигаться налево или направо. Он — тоже".



"Фергюсону даже пришлось поменять его местами с Рио Фердинандом, чтобы Рио играл рядом со мной!"



"Это длилось три месяца, пока после одного матча Вида не подошел ко мне и не "дал пять". Каждый подумал "наконец-то", потому что мы были лучшими друзьями, Вида и я. Нас многое объединяет".



"Я так сильно люблю его. Мы вместе страдали, но мы всегда были честны друг с другом. Если кто-нибудь из нас поступал неправильно, мы спорили об этом, но у нас были отличные отношения", — цитирует Эвра Daily Express.