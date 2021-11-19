Ходдл: "Райс — лучший в Премьер-Лиге, но Фоден станет лучшим в мире"
Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс является лучшим игроком в Премьер-Лиге, но это ненадолго.
22-летний Райс проводит выдающийся сезон, помогая "Вест Хэму" занимать третье место в Премьер-Лиге. Кроме того, без Деклана невозможно представить сборную Англии.
По мнению Ходдла, сейчас Райсу нет равных, однако Гленн ожидает, что 21-летний полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден догонит и перегонит Деклана.
"Думаю, прямо сейчас Деклан Райс является лучшим игроком в Премьер-Лиге, и он будет становиться лучше и лучше".
"На мой взгляд, через три года Фил Фоден станет лучшим игроком в мире. У него есть все. Я помню, когда он в 17 лет выиграл юношеский Чемпионат Мира. Он на голову превосходил любого другого, включая южноамериканцев. В то время я говорил, что он больше похож на южноамериканца, чем сами южноамериканцы! Он умеет врываться во вратарскую, он забивает голы", — сообщил Ходдл talkSPORT.
19.11.2021 11:00
Просмотров: 563
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
паспорт не тот.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Райс даже не лучший в ВХЮ, еблан блять
(ответить)
оmg... самый каличный чел, райс перспективней
(ответить)
Это правда
Филя лучший молодой игрок в Англии и во всем мире.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий