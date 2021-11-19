Ходдл: "Райс — лучший в Премьер-Лиге, но Фоден станет лучшим в мире"

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс является лучшим игроком в Премьер-Лиге, но это ненадолго.

22-летний Райс проводит выдающийся сезон, помогая "Вест Хэму" занимать третье место в Премьер-Лиге. Кроме того, без Деклана невозможно представить сборную Англии.



По мнению Ходдла, сейчас Райсу нет равных, однако Гленн ожидает, что 21-летний полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден догонит и перегонит Деклана.



"Думаю, прямо сейчас Деклан Райс является лучшим игроком в Премьер-Лиге, и он будет становиться лучше и лучше".



"На мой взгляд, через три года Фил Фоден станет лучшим игроком в мире. У него есть все. Я помню, когда он в 17 лет выиграл юношеский Чемпионат Мира. Он на голову превосходил любого другого, включая южноамериканцев. В то время я говорил, что он больше похож на южноамериканца, чем сами южноамериканцы! Он умеет врываться во вратарскую, он забивает голы", — сообщил Ходдл talkSPORT.