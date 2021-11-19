Ходдл: "Райс — лучший в Премьер-Лиге, но Фоден станет лучшим в мире"

Деклан Райс и Фил Фоден Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс является лучшим игроком в Премьер-Лиге, но это ненадолго.

22-летний Райс проводит выдающийся сезон, помогая "Вест Хэму" занимать третье место в Премьер-Лиге. Кроме того, без Деклана невозможно представить сборную Англии.

По мнению Ходдла, сейчас Райсу нет равных, однако Гленн ожидает, что 21-летний полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден догонит и перегонит Деклана.

"Думаю, прямо сейчас Деклан Райс является лучшим игроком в Премьер-Лиге, и он будет становиться лучше и лучше".

"На мой взгляд, через три года Фил Фоден станет лучшим игроком в мире. У него есть все. Я помню, когда он в 17 лет выиграл юношеский Чемпионат Мира. Он на голову превосходил любого другого, включая южноамериканцев. В то время я говорил, что он больше похож на южноамериканца, чем сами южноамериканцы! Он умеет врываться во вратарскую, он забивает голы", — сообщил Ходдл talkSPORT.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Райс, Фоден, Ходдл

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 563

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  1. alexomck 19.11.2021 11:54 # alexomck
    паспорт не тот.

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  2. mancityman 19.11.2021 11:43 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. kos9k 19.11.2021 11:10 # kos9k
    Райс даже не лучший в ВХЮ, еблан блять

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  4. makeewadim 19.11.2021 11:06 # makeewadim
    оmg... самый каличный чел, райс перспективней

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  5. true-manc 19.11.2021 11:04 # true-manc
    Это правда

    Филя лучший молодой игрок в Англии и во всем мире.

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