Ван де Бек может получить свой шанс против "Уотфорда"

В субботу против "Уотфорда" полузащитник Донни Ван де Бек может впервые в этом сезоне появиться в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.

Второй английский сезон складывается ужасно для Ван де Бека, который пока сыграл лишь пять матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, включая 15 минут в рамках Премьер-Лиги.



Однако Daily Mirror стало известно, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подумывает выпустить Донни с первых минут во время выезда к "шершням" на выходных.



24-летний голландец не ездил в свою сборную в этот международный перерыв и произвел хорошее впечатление на Сульшера на тренировках. Кроме того, Поль Погба дисквалифицирован, Скотт Мактоминей восстанавливается после болезни, а Фред поздно возвращается из Южной Америки.