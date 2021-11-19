Ван де Бек может получить свой шанс против "Уотфорда"

Донни Ван де Бек и Оле Гуннар Сульшер В субботу против "Уотфорда" полузащитник Донни Ван де Бек может впервые в этом сезоне появиться в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.

Второй английский сезон складывается ужасно для Ван де Бека, который пока сыграл лишь пять матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, включая 15 минут в рамках Премьер-Лиги.

Однако Daily Mirror стало известно, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подумывает выпустить Донни с первых минут во время выезда к "шершням" на выходных.

24-летний голландец не ездил в свою сборную в этот международный перерыв и произвел хорошее впечатление на Сульшера на тренировках. Кроме того, Поль Погба дисквалифицирован, Скотт Мактоминей восстанавливается после болезни, а Фред поздно возвращается из Южной Америки.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 19.11.2021 10:25 # tursa
    И то подумывает, в итоге опять выпустит фреда и мактоминея, хотя голландец не лучше этих двоих

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  2. glorfindel 19.11.2021 10:11 # glorfindel
    Наконец не будем видеть физиономию Олега

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  3. ben-arfa 19.11.2021 10:04 # ben-arfa
    Это не значит «получить шанс», а просто затыкание дыр

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