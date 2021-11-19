Ван де Бек может получить свой шанс против "Уотфорда"
В субботу против "Уотфорда" полузащитник Донни Ван де Бек может впервые в этом сезоне появиться в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.
Второй английский сезон складывается ужасно для Ван де Бека, который пока сыграл лишь пять матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, включая 15 минут в рамках Премьер-Лиги.
Однако Daily Mirror стало известно, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подумывает выпустить Донни с первых минут во время выезда к "шершням" на выходных.
24-летний голландец не ездил в свою сборную в этот международный перерыв и произвел хорошее впечатление на Сульшера на тренировках. Кроме того, Поль Погба дисквалифицирован, Скотт Мактоминей восстанавливается после болезни, а Фред поздно возвращается из Южной Америки.
19.11.2021 10:00
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И то подумывает, в итоге опять выпустит фреда и мактоминея, хотя голландец не лучше этих двоих
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Наконец не будем видеть физиономию Олега
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Это не значит «получить шанс», а просто затыкание дыр
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