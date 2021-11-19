Джеррард хочет вывести "Виллу" в еврокубки

Стивен Джеррард Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что рассматривает выход в еврокубки в качестве своей долгосрочной цели.

Джеррард принимает "Виллу" из рук уволенного Дина Смита после пяти поражений кряду в Премьер-Лиге. Бирмингемцы находятся всего в двух очках от зоны вылета.

Однако в будущем Джеррард, чей новый клуб выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1981/82, планирует сражаться за более высокие цели, нежели прописка в Премьер-Лиге.

"Чтобы достичь успеха в футболе, прежде всего нужно выигрывать футбольные матчи. Думаю, в долгосрочной перспективе этот клуб хотел бы вернуться на европейский уровень".

"Я не думаю, что сейчас было бы правильно устанавливать какие-либо сроки по выходу в Европу. Для меня гораздо важнее сосредоточиться на краткосрочной цели, а это матч против "Брайтона" на выходных. Нам нужно начать выигрывать матчи и подняться по таблице".

"Нас ждет сложный матч, поэтому я не хочу чересчур забегать вперед, однако с имеющимися игроками мы должны быть выше, чем находимся сейчас".

"Давайте делать один шаг за раз. Нам нужно начать побеждать как можно скорее", — цитирует Джеррарда Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Джеррард

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 09:00

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  1. englandonelove 19.11.2021 09:58 # englandonelove
    В Брайтоне тренер работает , шансов ноль

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  2. true-manc 19.11.2021 09:47 # true-manc
    скузнявая псина собирается ротировать, лол

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  3. chop 19.11.2021 09:14 # chop
    Поводок себе новый купи, псина скузнявая

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