"Ньюкасл" ведет переговоры с экс-директором "Барселоны"
Бывший технический директор "Барселоны" Рамон Планес может вскоре получить работу в "Ньюкасле".
54-летний Планес покинул "Барселону" только на текущей неделе, договорившись досрочно прекратить свой контракт, который должен был истечь в конце сезона.
По информации ESPN, "Ньюкасл" уже установил контакт с Рамоном, который рассматривается на роль спортивного директора наряду с Майклом Эменало, сделавшим себе имя в "Челси".
Стоит отметить, что Планес уже имеет опыт работы в Англии. С 2014 по 2015 год Рамон трудился в "Тоттенхэме".
Также Планес поработал с "Эспаньоле", "Эльче", "Райо Вальекано" и "Хетафе", а в "Барселону" пришел в 2018 году.
19.11.2021 08:00
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