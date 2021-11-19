"Ньюкасл" ведет переговоры с экс-директором "Барселоны"

Бывший технический директор "Барселоны" Рамон Планес может вскоре получить работу в "Ньюкасле".

54-летний Планес покинул "Барселону" только на текущей неделе, договорившись досрочно прекратить свой контракт, который должен был истечь в конце сезона.



По информации ESPN, "Ньюкасл" уже установил контакт с Рамоном, который рассматривается на роль спортивного директора наряду с Майклом Эменало, сделавшим себе имя в "Челси".



Стоит отметить, что Планес уже имеет опыт работы в Англии. С 2014 по 2015 год Рамон трудился в "Тоттенхэме".



Также Планес поработал с "Эспаньоле", "Эльче", "Райо Вальекано" и "Хетафе", а в "Барселону" пришел в 2018 году.