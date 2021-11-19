Премьер-Лига согласовала контракт с NBC на 2 миллиарда фунтов

ТВ Премьер-Лига согласовала шестилетний контракт с NBC Sports стоимостью около 2 миллиардов фунтов насчет трансляций своих матчей на территории Соединенных Штатов.

Бродкастер NBC показывает матчи английской Премьер-Лиги в США с 2013 года и на сей раз столкнулся с жесточайшей конкуренцией со стороны ESPN и CBS.

В конце концов NBC продлил права на телетрансляции до 2028 года, но на сей раз заплатит Премьер-Лиге вдвое больше, нежели по действующему контракту, заключенному в 2016 и истекающему в конце этого сезона.

Как добавляет Sky Sports, NBC сможет показать своим абонентам все 380 матчей Премьер-Лиги каждый сезон.


Метки NBC, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 07:00

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  1. englandonelove 19.11.2021 08:33 # englandonelove
    Тебас и прочие сейчас начнут люто гореть

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  2. iska95 19.11.2021 07:20 # iska95
    Страпон для сру манка

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