Премьер-Лига согласовала контракт с NBC на 2 миллиарда фунтов
Премьер-Лига согласовала шестилетний контракт с NBC Sports стоимостью около 2 миллиардов фунтов насчет трансляций своих матчей на территории Соединенных Штатов.
Бродкастер NBC показывает матчи английской Премьер-Лиги в США с 2013 года и на сей раз столкнулся с жесточайшей конкуренцией со стороны ESPN и CBS.
В конце концов NBC продлил права на телетрансляции до 2028 года, но на сей раз заплатит Премьер-Лиге вдвое больше, нежели по действующему контракту, заключенному в 2016 и истекающему в конце этого сезона.
Как добавляет Sky Sports, NBC сможет показать своим абонентам все 380 матчей Премьер-Лиги каждый сезон.
19.11.2021 07:00
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