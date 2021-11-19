Конор Галлахер: в центре всеобщего внимания

Предлагаем вашему вниманию рассказ о полузащитнике Коноре Галлахере, который стал ключевым игроком "Кристал Пэлас" при Патрике Виейра, а на этой неделе дебютировал за сборную Англии.

До старта сезона параллели между Патриком Виейра и Франком Де Буром напрашивались сами собой.

Виейра стал только вторым иностранным тренером в истории "Кристал Пэлас" после Де Бура. Как и голландец, бывший капитан "Арсенала" пришел с открытой задачей изменить стиль игры команды.



У Де Бура не заладилось сразу. Он был уволен, проиграв "всухую" четыре стартовых поединка. Результаты не были единственной причиной раннего ухода гоолландского тренера. Де Бур, помимо прочего, пострадал из-за нежелания выстраивать компромиссные отношения с менеджментом клуба, а также из-за отсутствия нормального контакта с частью игроков.



Виейра с самого начала производил впечатление более рассудительного человека, но ему было важно избежать такого же плохого старта, который бы поддержал эти нежелательные параллели.



"Кристал Пэлас" француза был на полпути. Да, после поражения в стартовом туре от "Челси" команда смогла сыграть вничью с "Брентфордом", но она также проиграла поединок Кубка Лиги "Уотфорду". В этих трех матчах "орлы" не забили ни одного гола. В третьем туре Премьер-Лиги они отправились в гости к "Вест Хэму", где в первом тайме команда Дэвида Мойеса просто уничтожала "Пэлас". Гостям "Лондон Стэдиум" повезло пропустить только раз. Претензии к игре команды Виейра были ожидаемыми. Они пытались подолгу разыгрывать мяч и упирались в соперников вместо того, чтобы поставить на скорость и вертикальный футбол.



То есть — на футбол Конора Галлахера. Летом полузащитник приехал в аренду из "Челси" — четвертую для него в течение трех лет. Переломный момент в сезоне "Пэлас" случился именно после перерыва дерби с "Вест Хэмом". "Орлы" стали быстрее играть вперед, а в центре всего происходящего был Галлахер, в итоге оформивший с "молотобойцами" дубль. Первые голы для команды Виейра, после которых оглядываться она не стала: в восьми следующих поединках "Пэлас" потерпел только одно поражение.



Они сыграли уже со всеми представителями "большой шестерки", а их 10-е место говорит, скорее, о невезении. Победить "Пэлас" удалось только "Челси" и "Ливерпулю". "Тоттенхэм" они разгромили на своем поле, "Манчестер Сити" сухо победили на выезде. "Арсенал", "Лестер" и "Брайтон" могли радоваться ничейным результатам в матчах с ними.



Виейра меняет команду, в которой все равно остается место ветеранам. Вместе с Галлахером в центре поля блистает Джеймс Макартур, но именно энергия Конора определяет игру "Кристал Пэлас" сейчас. Он вовлечен буквально во все происходящее на поле.



Сравнения с Фрэнком Лэмпардом на поверхности, и в Премьер-Лиге сейчас никто так же не олицетворяет классического "бокс-ту-бокс" полузащитника, как Галлахер. Он вырос в 10 минутах езды от "Стэмфорд Бридж", попал в клубную академии в семь лет, а Лэмпард, что очевидно , был его кумиром.



Успехи на юношеском уровне игру за команду уровня "Челси" не гарантируют, но в последние годы с этим проще. Галлахер стал чемпионом Мира в составе сборной Англии U-17 под руководством Стива Купера. Он дорос до взрослого футбола как раз в тот момент, когда "Челси" (волею обстоятельств) открыл дверь в состав перед своими воспитанниками. Символично команду возглавил Фрэнк Лэмпард. В 2019 году в состав "Челси" пробились Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и Рис Джеймс. Галлахер, Марк Гехи и Риан Брюстер, игравшие вместе с детства, тем временем блистали в составе "Суонси" под руководством того же Стива Купера. "Лебеди" забрали Конора к себе по ходу сезона после отличной аренды в "Чарльтоне". Ли Бойер, его менеджер в составе лондонской команды, был в восторге от трудолюбия Галлахера.



В 2018 году Галлахер перенес небольшую операцию на сердце. Шансов на то, что хирургическая процедура помешает ему играть в футбол, было мало, но сам футболист обозначил этот момент, как один из ключевых в своей карьере. "Думаю, после этого я стал серьезно продвигаться вперед". В 2019 Галлахер был в заявке "Челси" на финальный матч Лиги Европы, но только его опыт в Чемпионшипе заставил серьезно говорить о шансах Конора играть за первую команду.



Аренда в "Вест Бромвиче", вышедшем в Премьер-Лигу, была шагом вперед. Несмотря на вылет команды в прошлом сезоне, Галлахер, как и многие арендованные игроки "дроздов", произвел хорошее впечатление. Оба своих гола он забил еще до увольнения Славена Билича, когда команда выглядела совсем безнадежной и могла полагаться разве что на такие выпады Галлахера. Оба гола были почти "трибьютом" Лэмпарду: рывки через центральные зону с завершением в районе линии штрафной.



После Галлахар не забивал, но летом шел серьезный разговор о том, чтобы он остался в "Челси". Стилистически Конор отличается от Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачича, но Тухель не мог не оценить его качества. Галлахер может предложить "Челси" кое-что другое. После того, как в первой команде засветились списанные Росс Баркли и Рубен Лофтус-Чик, представить в ней Галлахера просто. "За ним следить не ложно, потому что Конор повсюду", — восхищается на расстоянии Тухель. Галлахер покрывает огромную дистанцию, бросается в отборы и идет в атаку при первой возможности. В матчах "Кристал Пэлас" почти весь "экшен" происходит неподалеку от него.



Еще в прошлый четверг Галлахер играл за молодежную сборную Англии против Чехии, а уже через три дня получил свой первый вызов в национальную команду после того, как пять игроков уехали в свои клубы лечиться. Его дебют состоялся в матче с Сан-Марино. Победа со счетом 10:0 стала крупнейшей для Англии в истории. Каким бы ни был класс соперника, а начинать таким образом новую главу должно быть приятно. Галлахер, впрочем, не испугается и более сложных испытаний.



Переживания о худшем для Патрика Виейра остались позади. "Кристал Пэлас" имеет большой потенциал в этом сезоне, а потенциал Конора Галлахера не ограничивается и этим. В последние два года его не остановить. "Челси" не боится отпускать даже сильных воспитанников на постоянной основе, но Галлахер зашел далеко. Будет сюрпризом, если Конор не получит свой шанс в родном клубе в следующем сезоне.



Иван Громиков специально для FAPL.ru