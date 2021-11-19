"Челси" не планирует отпускать Зийеша в январе

"Челси" пока не принял решение насчет Хакима Зийеша, но не планирует отпускать марокканского вингера в январе.

В последнее время ходят настойчивые слухи, сватающие Зийеша в дортмундскую "Боруссию" и "Барселону" на правах аренды.



Спекуляции насчет будущего Хакима являются логичным следствием того, что 28-летний марокканец почти не проходит в стартовый состав "Челси" в этом сезоне, отметившись лишь двумя появлениями с первых минут в Премьер-Лиге.



The Telegraph стало известно, что пока "синие" не разговаривали с представителями Зийеша о сложившейся ситуации, но вариант с уходом Хакима в аренду не рассматривается лондонским клубом.



Возможно, "Челси" был бы готов обсудить продажу Зийеша, купленного у "Аякса" в прошлом году за 33 миллиона фунтов, однако прежде Тухель говорил, что глубина его состава и так невелика.



Кроме того, в последние недели Тухель явно стал больше доверять Зийешу ввиду травм Ромелу Лукаку, Кристиана Пулишича и Тимо Вернера.