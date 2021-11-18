Робертсон и Хендерсон могут сыграть против "Арсенала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Энди Робертсон и капитан Джордан Хендерсон могут вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.

Хендерсон получил небольшое повреждение в матче за сборную Англии против Албании в прошлую пятницу, тогда как Робертсон травмировался, защищая цвета Шотландии в противостоянии с Данией в понедельник.



Оба игрока продолжают восстановление, но, как и возобновивший тренировки после травмы ребра Садио Мане, могут выйти на поле "Энфилда" в субботу.



"Роббо повезло, мы можем так сказать. Это в какой-то степени был синдром отложенной мышечной боли, нежели что-либо еще, учитывая количество сыгранных им матчей".



"Он поступил достаточно умно, поскорее покинув поле. Обычно он этого не делает, но в данном случае он был абсолютно прав, поэтому есть хорошие шансы, что он примет участие в матче на выходных".



"Ситуация Хендо слегка серьезнее, чем Роббо, но и у него есть шансы принять участие в матче на выходных. Мы работаем над этим".



"Это не такая серьезная травма, но времени мало. Посмотрим, будет ли он готов к субботе, но после — на 100 процентов", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".