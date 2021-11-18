Джеррард рассказал о послании Клоппа

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал о послании своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Проведя более трех лет в Глазго, тренируя "Рейнджерс", на прошлой неделе Джеррард возглавил "Виллу".



По словам Джеррарда, Клопп не оставил без внимания его возвращение в Премьер-Лигу и уже ожидает визит Стивена на "Энфилд" в следующем месяце.



"Я поддерживаю с ним отношения. Мы регулярно сталкиваемся на улице, когда он выгуливает своих собак. Мы живем по соседству".



"Он отличный человек и тренер, и "Ливерпулю" очень повезло обладать им у руля, поэтому пускай так будет и дальше".



"Он прислал мне сообщение и сказал, что ему не терпится крепко обнять меня у бровки 11 декабря", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.