Джеррард рассказал о послании Клоппа
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал о послании своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
Проведя более трех лет в Глазго, тренируя "Рейнджерс", на прошлой неделе Джеррард возглавил "Виллу".
По словам Джеррарда, Клопп не оставил без внимания его возвращение в Премьер-Лигу и уже ожидает визит Стивена на "Энфилд" в следующем месяце.
"Я поддерживаю с ним отношения. Мы регулярно сталкиваемся на улице, когда он выгуливает своих собак. Мы живем по соседству".
"Он отличный человек и тренер, и "Ливерпулю" очень повезло обладать им у руля, поэтому пускай так будет и дальше".
"Он прислал мне сообщение и сказал, что ему не терпится крепко обнять меня у бровки 11 декабря", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.
18.11.2021 22:00
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"Я поддерживаю с ним отношения. Мы регулярно сталкиваемся на улице, когда Демба Ба выгуливает своих собак. Мы живем по соседству".
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клопке так стало боязненно за свое место в глав-петуха в скаузерском борделе, что этот лгбт-активист послал легендарную (для колбасного биомусора) скользкую псину куда подальше, ахахахахаха, просто ору от межвидовой борьбы портовых ху*сосов)))
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