Джеррард рассказал о послании Клоппа

Стивен Джеррард и Юрген Клопп Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард рассказал о послании своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Проведя более трех лет в Глазго, тренируя "Рейнджерс", на прошлой неделе Джеррард возглавил "Виллу".

По словам Джеррарда, Клопп не оставил без внимания его возвращение в Премьер-Лигу и уже ожидает визит Стивена на "Энфилд" в следующем месяце.

"Я поддерживаю с ним отношения. Мы регулярно сталкиваемся на улице, когда он выгуливает своих собак. Мы живем по соседству".

"Он отличный человек и тренер, и "Ливерпулю" очень повезло обладать им у руля, поэтому пускай так будет и дальше".

"Он прислал мне сообщение и сказал, что ему не терпится крепко обнять меня у бровки 11 декабря", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 22:00

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  1. superglor 18.11.2021 22:49 # superglor
    "Я поддерживаю с ним отношения. Мы регулярно сталкиваемся на улице, когда Демба Ба выгуливает своих собак. Мы живем по соседству".

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  2. true-manc 18.11.2021 22:31 # true-manc
    клопке так стало боязненно за свое место в глав-петуха в скаузерском борделе, что этот лгбт-активист послал легендарную (для колбасного биомусора) скользкую псину куда подальше, ахахахахаха, просто ору от межвидовой борьбы портовых ху*сосов)))

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