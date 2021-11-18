Лингард приблизился к уходу из "Юнайтед"
Вингер Джесси Лингард приблизился к расставанию "Манчестер Юнайтед" после того, как переговоры сторон о новом контракте зашли в тупик.
Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, летом Лингард вернулся с твердым намерением проявить себя в "Юнайтед", несмотря на интерес целого ряда клубов.
Однако в этом сезоне Джесси отметился только одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов", да и то случилось в проигранном матче Кубка Лиги против "Вест Хэма" в сентябре.
Как утверждает BBC, 28-летний англичанин — один из нескольких игроков команды, возмущенных нежеланием главного тренера Оле Гуннара Сульшера дать шанс резервистам, несмотря на ужасную серию результатов.
По информации издания, в сложившейся ситуации Лингард не видит особого смысла возобновлять переговоры о продлении его контракта, истекающего в конце сезона.
The Telegraph и ESPN добавляют, что теперь Лингард может попроситься в аренду на вторую половину этого сезона, а летом попрощается с родным клубом насовсем.
18.11.2021 21:00
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у скама сейчас две относительно легкие игры с фотфордом и вильяреалом
потом пенсы, ггшки и пэлас
так что походу оле задержится
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Ненужный Человек второго сорта как Армяне,ничего личнего!
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Руководство и весь менеджмент настоящие уебки, от этого гавна нужно было летом избавиться. Также с Погба! И Олега нужно было увольнять сразу после хуян бойз! Нуу тупыыые!
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