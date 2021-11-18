Лингард приблизился к уходу из "Юнайтед"

Джесси Лингард Вингер Джесси Лингард приблизился к расставанию "Манчестер Юнайтед" после того, как переговоры сторон о новом контракте зашли в тупик.

Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, летом Лингард вернулся с твердым намерением проявить себя в "Юнайтед", несмотря на интерес целого ряда клубов.

Однако в этом сезоне Джесси отметился только одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов", да и то случилось в проигранном матче Кубка Лиги против "Вест Хэма" в сентябре.

Как утверждает BBC, 28-летний англичанин — один из нескольких игроков команды, возмущенных нежеланием главного тренера Оле Гуннара Сульшера дать шанс резервистам, несмотря на ужасную серию результатов.

По информации издания, в сложившейся ситуации Лингард не видит особого смысла возобновлять переговоры о продлении его контракта, истекающего в конце сезона.

The Telegraph и ESPN добавляют, что теперь Лингард может попроситься в аренду на вторую половину этого сезона, а летом попрощается с родным клубом насовсем.


Метки контракты, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 21:00

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  1. superperez101 18.11.2021 21:22 # superperez101
    у скама сейчас две относительно легкие игры с фотфордом и вильяреалом
    потом пенсы, ггшки и пэлас
    так что походу оле задержится

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  2. putintime 18.11.2021 21:19 # putintime
    Ненужный Человек второго сорта как Армяне,ничего личнего!

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  3. mancunia-planet 18.11.2021 21:06 # mancunia-planet
    Руководство и весь менеджмент настоящие уебки, от этого гавна нужно было летом избавиться. Также с Погба! И Олега нужно было увольнять сразу после хуян бойз! Нуу тупыыые!

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