Вернер возобновил полноценные тренировки

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер, пропустивший пять последних матчей своего клуба с травмой задней поверхности бедра, возобновил полноценные тренировки.

Как и свой партнер по нападению в лице Ромелу Лукаку, Вернер травмировался во время выезда к "Мальме" в Лиге Чемпионов в прошлом месяце.

25-летний нападающий не только пропустил пять матчей "синих", но и не ездил в сборную Германии в этот международный перерыв.

Однако сегодня "Челси" официально подтвердил, что Вернер вернулся в общую группу, а значит Тимо имеет шансы сыграть против "Лестера" в ближайшую субботу.

Добавим, Маркос Алонсо и Мейсон Маунт тоже решили свои проблемы со здоровьем и уже воссоединились с остальной командой. А вот Лукаку пока занимается индивидуально и ближайший матч, вероятно, пропустит.


Метки Вернер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 19:00

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  1. hunter022 18.11.2021 19:19 # hunter022
    Берегитесь болбои прицел поставили главному мазиле АПЛ

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  2. vertigo-92 18.11.2021 19:05 # vertigo-92
    Ослабление за 100 лямов подъехало)

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