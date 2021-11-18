Вернер возобновил полноценные тренировки

Нападающий "Челси" Тимо Вернер, пропустивший пять последних матчей своего клуба с травмой задней поверхности бедра, возобновил полноценные тренировки.

Как и свой партнер по нападению в лице Ромелу Лукаку, Вернер травмировался во время выезда к "Мальме" в Лиге Чемпионов в прошлом месяце.



25-летний нападающий не только пропустил пять матчей "синих", но и не ездил в сборную Германии в этот международный перерыв.



Однако сегодня "Челси" официально подтвердил, что Вернер вернулся в общую группу, а значит Тимо имеет шансы сыграть против "Лестера" в ближайшую субботу.



Добавим, Маркос Алонсо и Мейсон Маунт тоже решили свои проблемы со здоровьем и уже воссоединились с остальной командой. А вот Лукаку пока занимается индивидуально и ближайший матч, вероятно, пропустит.