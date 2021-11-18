Конте хочет купить Пикфорда в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заинтересован в приобретении голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

Конте считает что, оплотом надежной обороны его новой команды должен стать доморощенный голкипер. Выбирая из британских стражей ворот, Антонио обратил внимание на первого номера сборной Англии в лице Пикфорда.



Конте вынужден задумываться о покупке голкипера еще и потому, что контракт капитана "шпор" Уго Льориса, защищающего ворота лондонской команды с 2012 года, истекает в конце этого сезона.



От контракта Пикфорда на "Гудисон Парк" остается еще два полных года, и The Telegraph ожидает, что "ириски" попросят за 27-летнего англичанина больше тех 25 миллионов фунтов, за которые Джордан был куплен "Сандерленда" в 2017 году.



Роль голкипера действительно важна для игровой философии Конте. Словенский вратарь Самир Ханданович был капитаном у Антонио в "Интере", а Тибо Куртуа находился в превосходной форме, когда "Челси" итальянского тренера выиграл Премьер-Лигу.