Эдуар Менди возмущен, что его путают с Бенжаменом Менди
Голкипер "Челси" Эдуар Менди пожаловался, что некоторые медиа используют его фотографии в новостях о серийном насильнике Бенжамене Менди из "Манчестер Сити".
На текущей неделе стало известно, что количество предъявляемых Бенжамену обвинений возросло. Теперь защитник "Сити" подозревается аж в шести изнасилованиях и одном случае сексуального насилия, дожидаясь суда в тюрьме.
Некоторые неразборчивые медиа сопровождали свои материалы насчет Бенжамена фотографиями, где изображен Эдуар или его двоюродный брат Ферлан, выступающий за "Реал", и это не кажется стражу ворот "синих" просто ошибкой.
"Грустно видеть, что в 2021 году некоторые люди во Франции, а также в Испании не различают имен или лиц среди темнокожих".
"Эти "ошибки" с фото кажутся анекдотичными, но на самом деле они значат совершенно обратное. Они очень символичны".
"Не так сложно различить два лица, особенно когда в этом помогает футбольная форма!" — написал Эдуар в инстаграме.
18.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
> серийном насильнике Бенжамене Менди из "Манчестер Сити".
Хватит врать! До сих пор не было предоставлено ни одного доказательства вины Бенджамена. Британская полиция затеяла современное "дело Дрейфуса" против успешного чернокожего француза из лучшей команды Англии, вот и всё. За абсолютно всеми обвинениями в адрес Менди стоят только зависть, расизм и ультраправая пропаганда!
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Да какая разница! Я вот белых тоже не особо различаю
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