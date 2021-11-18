Эдуар Менди возмущен, что его путают с Бенжаменом Менди

Голкипер "Челси" Эдуар Менди пожаловался, что некоторые медиа используют его фотографии в новостях о серийном насильнике Бенжамене Менди из "Манчестер Сити".

На текущей неделе стало известно, что количество предъявляемых Бенжамену обвинений возросло. Теперь защитник "Сити" подозревается аж в шести изнасилованиях и одном случае сексуального насилия, дожидаясь суда в тюрьме.



Некоторые неразборчивые медиа сопровождали свои материалы насчет Бенжамена фотографиями, где изображен Эдуар или его двоюродный брат Ферлан, выступающий за "Реал", и это не кажется стражу ворот "синих" просто ошибкой.



"Грустно видеть, что в 2021 году некоторые люди во Франции, а также в Испании не различают имен или лиц среди темнокожих".



"Эти "ошибки" с фото кажутся анекдотичными, но на самом деле они значат совершенно обратное. Они очень символичны".



"Не так сложно различить два лица, особенно когда в этом помогает футбольная форма!" — написал Эдуар в инстаграме.