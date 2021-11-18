Мюллер отказал "Юнайтед" в 2015 году из-за жены

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году из-за своей жены.

Достоверно известно, что "Юнайтед" был близок к покупке Мюллера летом 2015, когда главным тренером "красных дьяволов" трудился Луи Ван Галь, поработавший с Томасом в Мюнхене.



Тогда "Юнайтед" предлагал "Баварии" 84 миллиона фунтов за Мюллеру, а самому Томасу был готов платить 16 млн. фунтов в год, однако жена футболиста Лиза, чемпион по верховой езде, не захотела покидать Германию.



"Его переход в 2015 году мог бы состояться, будь его жена чуть больше открыта к переезду за рубеж. По крайней мере, именно так объяснил свой отказ Томас моему ассистенту Марселу Боуту, который вел все переговоры с ним", — сообщил Ван Галь Bild.