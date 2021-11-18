Мюллер отказал "Юнайтед" в 2015 году из-за жены

Томас Мюллер с супругой Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году из-за своей жены.

Достоверно известно, что "Юнайтед" был близок к покупке Мюллера летом 2015, когда главным тренером "красных дьяволов" трудился Луи Ван Галь, поработавший с Томасом в Мюнхене.

Тогда "Юнайтед" предлагал "Баварии" 84 миллиона фунтов за Мюллеру, а самому Томасу был готов платить 16 млн. фунтов в год, однако жена футболиста Лиза, чемпион по верховой езде, не захотела покидать Германию.

"Его переход в 2015 году мог бы состояться, будь его жена чуть больше открыта к переезду за рубеж. По крайней мере, именно так объяснил свой отказ Томас моему ассистенту Марселу Боуту, который вел все переговоры с ним", — сообщил Ван Галь Bild.


Метки Бавария, Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Мюллер

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 15:00

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  1. alexomck 18.11.2021 15:19 # alexomck
    https://www.tz.de/bilder/2014/02/26/3386174/72637652-highres_00001200614273.jpg

    хорошая, ещё и терпит этого алкаша

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  2. chop 18.11.2021 15:06 # chop
    Телки всех футбичей ссут на скам. Зидановская жинка давеча обоссала Манчестер, сегодня Мюллеровская.

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