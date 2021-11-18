Салливан оплатил частный самолет для Антонио из Ямайки

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио уже сегодня приступит к тренировкам благодаря помощи совладельца клуба Дэвида Салливана.

С недавних пор Антонио выступает за сборную Ямайки, что сопряжено с утомительными многочасовыми перелетами через океан. В этот международный перерыв Мичейл сыграл против Сальвадора и США в рамках отбора к ЧМ-2022.



Чтобы Антонио как можно лучше подготовился к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу, Салливан из своего кармана потратил 100,000 фунтов на частный самолет для скорейшего возвращения Мичейла домой.



Добавим, 31-летний Антонио является лучшим бомбардиром "молотобойцев" в этом сезоне, забив семь голов в 13 матчах во всех соревнованиях. Кстати, за свою сборную Мичейл отличился в обоих играх.