Джордан: "Джеррард не заслуживает работы в "Вилле"
Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что Стивен Джеррард получил работу главного тренера "Астон Вилллы" только благодаря своему громкому имени.
После пяти поражений подряд в Премьер-Лиге "Вилла" решила попрощаться с Дином Смитом, на место которого был приглашен из "Рейнджерс" Стивен Джеррард.
Несмотря на выигранный Джеррардом в прошлом сезоне титул шотландской Премьер-Лиги, Джордан считает, что "Вилла" соблазнилась репутацией Стивена как игрока, а не его тренерскими навыками.
"Я не думаю, что он был вправе претендовать на работу в "Астон Вилле".
"Никого из этих парней — вроде Фрэнка Лэмпарда или Стивена Джеррарда — не позвали бы, будь они обыкновенным Джо".
"Они бы никогда не получили такого рода шанса, потому что они не заслуживают этого", — сообщил Джордан talkSPORT.
18.11.2021 13:00
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