Джордан: "Джеррард не заслуживает работы в "Вилле"

Стивен Джеррард Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что Стивен Джеррард получил работу главного тренера "Астон Вилллы" только благодаря своему громкому имени.

После пяти поражений подряд в Премьер-Лиге "Вилла" решила попрощаться с Дином Смитом, на место которого был приглашен из "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

Несмотря на выигранный Джеррардом в прошлом сезоне титул шотландской Премьер-Лиги, Джордан считает, что "Вилла" соблазнилась репутацией Стивена как игрока, а не его тренерскими навыками.

"Я не думаю, что он был вправе претендовать на работу в "Астон Вилле".

"Никого из этих парней — вроде Фрэнка Лэмпарда или Стивена Джеррарда — не позвали бы, будь они обыкновенным Джо".

"Они бы никогда не получили такого рода шанса, потому что они не заслуживают этого", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Джордан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 13:00

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  1. hunter022 18.11.2021 13:05 # hunter022
    Новость для малолетних болел синей помойки

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  2. true-manc 18.11.2021 13:04 # true-manc
    Это правда!

    Вилла еще поплатится за свое решение вылетом в чемпионшип, а скользкую псину-неудачницу выставят на мороз через несколько месяцев.

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