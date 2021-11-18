Джордан: "Джеррард не заслуживает работы в "Вилле"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что Стивен Джеррард получил работу главного тренера "Астон Вилллы" только благодаря своему громкому имени.

После пяти поражений подряд в Премьер-Лиге "Вилла" решила попрощаться с Дином Смитом, на место которого был приглашен из "Рейнджерс" Стивен Джеррард.



Несмотря на выигранный Джеррардом в прошлом сезоне титул шотландской Премьер-Лиги, Джордан считает, что "Вилла" соблазнилась репутацией Стивена как игрока, а не его тренерскими навыками.



"Я не думаю, что он был вправе претендовать на работу в "Астон Вилле".



"Никого из этих парней — вроде Фрэнка Лэмпарда или Стивена Джеррарда — не позвали бы, будь они обыкновенным Джо".



"Они бы никогда не получили такого рода шанса, потому что они не заслуживают этого", — сообщил Джордан talkSPORT.