"Арсенал" не готов предложить Лакасетту долгосрочный контракт

"Арсенал" не готов предложить новый долгосрочный контракт нападающему Александру Лакасетту.

Лакасетт сыграл только 50 минут в Премьер-Лиге в этом сезоне до международного перерыва в октябре, но затем смог закрепиться в стартовом составе.



Действуя в паре с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом, Александр помог команде Микеля Артеты выиграть шесть из восьми последних матчей в Премьер-Лиге.



При этом контракт Лакасетта по-прежнему истекает в конце сезона, и вскоре "канонирам" предстоит принять важное решение насчет будущего 30-летнего француза.



Как сообщает The Athletic, "Арсенал" все еще может попытаться сохранить Лакасетта, предложив тому новый контракт, но это не будет долгосрочное соглашение — лишь на год или два.