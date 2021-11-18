"Арсенал" не готов предложить Лакасетту долгосрочный контракт

Александр Лакасетт "Арсенал" не готов предложить новый долгосрочный контракт нападающему Александру Лакасетту.

Лакасетт сыграл только 50 минут в Премьер-Лиге в этом сезоне до международного перерыва в октябре, но затем смог закрепиться в стартовом составе.

Действуя в паре с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом, Александр помог команде Микеля Артеты выиграть шесть из восьми последних матчей в Премьер-Лиге.

При этом контракт Лакасетта по-прежнему истекает в конце сезона, и вскоре "канонирам" предстоит принять важное решение насчет будущего 30-летнего француза.

Как сообщает The Athletic, "Арсенал" все еще может попытаться сохранить Лакасетта, предложив тому новый контракт, но это не будет долгосрочное соглашение — лишь на год или два.


Метки Арсенал, контракты, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 12:00

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