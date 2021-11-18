Боссы "Ливерпуля" видят не Джеррарда преемником Клоппа
Новоиспеченный главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард, возможно, не является приоритетным вариантом "Ливерпуля" на роль преемника для Стивена Джеррарда.
Джеррард никогда не скрывал, что работа в "Ливерпуле" является его предельной целью, и переход Стивена из "Рейнджерс" в "Виллу" может рассматриваться как шаг в этом направлении.
Прежде и сам Клопп, чей контракт с "красными" истекает в 2024 году называл Джеррарда своим возможным преемником, однако боссы мерсисайдского клуба видят более подходящий вариант.
В руководстве "Ливерпуля" считают, что дело Клоппа, когда тот уйдет, мог бы продолжить Пеп Лейндерс, который уже несколько лет ассистирует Юргену, заменив в этой роли самого Желько Бувача.
Назначение Лейндерса преемником Клоппа обеспечило бы "Ливерпулю" преемственность и избавило бы от больших потрясений. С другой стороны, самостоятельный опыт 38-летнего голландца ограничивается пятью месяцами у руля НЕКа.
18.11.2021 11:00
Просмотров: 328
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Стивен Джеррард не является приоритетным вариантом на роль преемника для Стивена Джеррарда"
проснись, ержан, ты серешь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий