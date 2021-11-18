Боссы "Ливерпуля" видят не Джеррарда преемником Клоппа

Пеп Лейндерс и Юрген Клопп Новоиспеченный главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард, возможно, не является приоритетным вариантом "Ливерпуля" на роль преемника для Стивена Джеррарда.

Джеррард никогда не скрывал, что работа в "Ливерпуле" является его предельной целью, и переход Стивена из "Рейнджерс" в "Виллу" может рассматриваться как шаг в этом направлении.

Прежде и сам Клопп, чей контракт с "красными" истекает в 2024 году называл Джеррарда своим возможным преемником, однако боссы мерсисайдского клуба видят более подходящий вариант.

В руководстве "Ливерпуля" считают, что дело Клоппа, когда тот уйдет, мог бы продолжить Пеп Лейндерс, который уже несколько лет ассистирует Юргену, заменив в этой роли самого Желько Бувача.

Назначение Лейндерса преемником Клоппа обеспечило бы "Ливерпулю" преемственность и избавило бы от больших потрясений. С другой стороны, самостоятельный опыт 38-летнего голландца ограничивается пятью месяцами у руля НЕКа.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Клопп, Лейндерс, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 11:00

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  1. kdimitry 18.11.2021 11:04 # kdimitry
    "Стивен Джеррард не является приоритетным вариантом на роль преемника для Стивена Джеррарда"
    проснись, ержан, ты серешь

    (ответить)

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