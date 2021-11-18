Пети ожидает, что Зидан возглавит сборную Франции, а не МЮ

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети уверен, что в качестве своего следующего места работы Зинедин Зидан рассматривает не "Манчестер Юнайтед".

Зидан, находящийся без работы после своего ухода из "Реала" в мае, называется возможным сменщиком главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.



Отдельные таблоиды утверждают, что Зинедин заинтересован в работе с "Юнайтед" и уже контактирует с "красными дьяволами", однако Пети убежден, что его соотечественник метит на место Дидье Дешама у руля сборной Франции.



"Наверное, у него на уме работа со сборной Франции".



"Я практически уверен, что после Чемпионата Мира 2022 года Дешам покинет национальную команду и возглавит какой-нибудь клуб — он сам намекнул на это на днях".



"Зинедина уже несколько лет сватают на роль следующего тренера сборной Франции, еще с его первого ухода из "Реала", поэтому ни для кого не станет сюрпризом, если это будет его следующая работа", — цитирует Пети Manchester Evening News.