Смит уверен, что сможет спасти "Норвич" от вылета

Новый главный тренер "Норвича" Дин Смит уверен, что ему по силам спасти "канареек" от вылета из Премьер-Лиги.

Перед этим международным перерывом "Норвич" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиге, но все равно остался на самом дне таблицы.



Тем не менее, Смит видит у своей новой команды потенциал, чтобы прибавить и продлить прописку в элите.



"Прежде всего нам нужно перестать пропускать голы. Мы уже пропустили слишком много, и нам нужно значительно усилить свою структуру и организацию в обороне. При этом нам нужно больше забивать, и у нас есть талантливые игроки для этого".



"Мы забиваем не так много, как хотелось бы, но у нас определенно есть игроки, способные хорошо делать работу на обоих концах поля. Думаю, здесь достаточно мастерства, и это главное".



"Поговорив с руководством и посмотрев на наш состав, мы с Крейгом (Шекспиром, ассистентом Смита) почувствовали, что эта команда может добиваться более приятных результатов, и наша задача в том, чтобы улучшить их игру. Если мы улучшим игру, мы будем добиваться хороших результатов", — цитирует Смита The Independent.