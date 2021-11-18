"Челси" увеличит стоимость абонементов втрое
"Челси" предупредил своих болельщиков об увеличении стоимости некоторых сезонных абонементов более чем в три раза со следующей кампании.
Данное подорожание касается верхнего яруса Западной трибуны "Стэмфорд Бридж" под названием Westview. Абонемент, который сейчас стоит 1,250 фунтов, с сезона 2022/23 подорожает до 3,900 фунтов.
Такое резкое подорожание "синие" объясняют тем, что клуб серьезно вложился в обновление Westview, добавив сюда новые бары, точки питания и ТВ-экраны.
Как отмечает Daily Mail, этот шаг позволит "Челси" отобрать у своих соседей из "Тоттенхэма" звание клуба с самыми дорогими абонементами в Премьер-Лиге.
18.11.2021 07:00
Просмотров: 242
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У Терпильси самый дряхлый стадион из топ-4, а еще и места дорогие. ОРУ
(ответить)
« добавив сюда новые бары, точки питания и ТВ-экраны»
Так это же блин и поможет им заработать ещё больше, они построили новые бары которые принесут им доп прибыль чтобы поднять цены на билеты?))? 😂😂 бизнес по-русски в Англии
(ответить)
Да,это всё понятно,что вложились серьезно,но увеличить стоимость в 3 с лишним раза..перебор
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий