"Челси" увеличит стоимость абонементов втрое

Стэмфорд Бридж "Челси" предупредил своих болельщиков об увеличении стоимости некоторых сезонных абонементов более чем в три раза со следующей кампании.

Данное подорожание касается верхнего яруса Западной трибуны "Стэмфорд Бридж" под названием Westview. Абонемент, который сейчас стоит 1,250 фунтов, с сезона 2022/23 подорожает до 3,900 фунтов.

Такое резкое подорожание "синие" объясняют тем, что клуб серьезно вложился в обновление Westview, добавив сюда новые бары, точки питания и ТВ-экраны.

Как отмечает Daily Mail, этот шаг позволит "Челси" отобрать у своих соседей из "Тоттенхэма" звание клуба с самыми дорогими абонементами в Премьер-Лиге.


Метки видео, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 07:00

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  1. largo-winch 18.11.2021 07:14 # largo-winch
    У Терпильси самый дряхлый стадион из топ-4, а еще и места дорогие. ОРУ

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  2. pashodarbinyan 18.11.2021 07:11 # pashodarbinyan
    « добавив сюда новые бары, точки питания и ТВ-экраны»

    Так это же блин и поможет им заработать ещё больше, они построили новые бары которые принесут им доп прибыль чтобы поднять цены на билеты?))? &#128514;&#128514; бизнес по-русски в Англии

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  3. liverbro 18.11.2021 07:05 # liverbro
    Да,это всё понятно,что вложились серьезно,но увеличить стоимость в 3 с лишним раза..перебор

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