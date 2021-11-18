"Челси" увеличит стоимость абонементов втрое

"Челси" предупредил своих болельщиков об увеличении стоимости некоторых сезонных абонементов более чем в три раза со следующей кампании.

Данное подорожание касается верхнего яруса Западной трибуны "Стэмфорд Бридж" под названием Westview. Абонемент, который сейчас стоит 1,250 фунтов, с сезона 2022/23 подорожает до 3,900 фунтов.



Такое резкое подорожание "синие" объясняют тем, что клуб серьезно вложился в обновление Westview, добавив сюда новые бары, точки питания и ТВ-экраны.



Как отмечает Daily Mail, этот шаг позволит "Челси" отобрать у своих соседей из "Тоттенхэма" звание клуба с самыми дорогими абонементами в Премьер-Лиге.



