"Ньюкасл" хочет купить Де Врея, Брозовича и Стракошу

Три видных игрока из Серии А стали трансферными целями для "Ньюкасла" на январь.

Ранее в декабре директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли подтвердила, что сложная турнирная ситуация в Премьер-Лиге заставляет ее клуб покупать в зимнее окно.



В данный момент "сороки" занимают предпоследнее место в таблице, оставаясь единственной командой дивизиона, еще не познавшей радости побед в этом сезоне.



Стремясь изменить ситуацию, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии уже сменили главного тренера, назначив Эдди Хау, а теперь готовы перейти к трансферам.



По информации The Times, боссы "Ньюкасла" считают серьезно пострадавшую от пандемии коронавируса Серию А идеальным рынком для поисков усиления состава.



В качестве своих целей "сороки" избрали защитника Стефана Де Врея и полузащитника Марцело Брозовича из "Интера", а также голкипера "Лацио" Томаса Стракошу.



При этом контракт Брозовича истекает в конце этого сезона, Де Время — в конце следующего, так что оба этих игрока будут стоить разумных денег.