"Ньюкасл" хочет купить Де Врея, Брозовича и Стракошу

Стефан Де Врей и Марцело Брозович Три видных игрока из Серии А стали трансферными целями для "Ньюкасла" на январь.

Ранее в декабре директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли подтвердила, что сложная турнирная ситуация в Премьер-Лиге заставляет ее клуб покупать в зимнее окно.

В данный момент "сороки" занимают предпоследнее место в таблице, оставаясь единственной командой дивизиона, еще не познавшей радости побед в этом сезоне.

Стремясь изменить ситуацию, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии уже сменили главного тренера, назначив Эдди Хау, а теперь готовы перейти к трансферам.

По информации The Times, боссы "Ньюкасла" считают серьезно пострадавшую от пандемии коронавируса Серию А идеальным рынком для поисков усиления состава.

В качестве своих целей "сороки" избрали защитника Стефана Де Врея и полузащитника Марцело Брозовича из "Интера", а также голкипера "Лацио" Томаса Стракошу.

При этом контракт Брозовича истекает в конце этого сезона, Де Время — в конце следующего, так что оба этих игрока будут стоить разумных денег.


Метки Брозович, Де Врей, Интер, Лацио, Ньюкасл, Стракоша

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2021 06:00

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  1. armaha 18.11.2021 07:19 # armaha
    Придут заработать деньги а не играть...

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  2. tursa 18.11.2021 06:15 # tursa
    вот и посмотрим какой там итальянский болид формулы 1, уверен увидев деньги, тут же превратятся в китайский лифан

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  3. hammersmith 18.11.2021 06:09 # hammersmith
    Лоховские игроки для лоховского клуба.

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  4. chelsea-69 18.11.2021 06:02 # chelsea-69
    Челси Чемпион!

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