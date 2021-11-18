"Ньюкасл" хочет купить Де Врея, Брозовича и Стракошу
Три видных игрока из Серии А стали трансферными целями для "Ньюкасла" на январь.
Ранее в декабре директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли подтвердила, что сложная турнирная ситуация в Премьер-Лиге заставляет ее клуб покупать в зимнее окно.
В данный момент "сороки" занимают предпоследнее место в таблице, оставаясь единственной командой дивизиона, еще не познавшей радости побед в этом сезоне.
Стремясь изменить ситуацию, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии уже сменили главного тренера, назначив Эдди Хау, а теперь готовы перейти к трансферам.
По информации The Times, боссы "Ньюкасла" считают серьезно пострадавшую от пандемии коронавируса Серию А идеальным рынком для поисков усиления состава.
В качестве своих целей "сороки" избрали защитника Стефана Де Врея и полузащитника Марцело Брозовича из "Интера", а также голкипера "Лацио" Томаса Стракошу.
При этом контракт Брозовича истекает в конце этого сезона, Де Время — в конце следующего, так что оба этих игрока будут стоить разумных денег.
18.11.2021 06:00
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Придут заработать деньги а не играть...
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вот и посмотрим какой там итальянский болид формулы 1, уверен увидев деньги, тут же превратятся в китайский лифан
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Лоховские игроки для лоховского клуба.
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Челси Чемпион!
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