Ричардс сравнил Погба с Вероном

Экс-игрок "Манчестер Сити" и сборной Англии Мика Ричардс заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба напоминает ему Хуана Себастьяна Верона.

Перебравшись в "Юнайтед" в 2001 году за рекордные на тот момент для "красных дьяволов" 28 миллионов фунтов, Верон провел два нестабильных сезона на "Олд Траффорд".



Аргентинский маэстро лишь проблесками демонстрировал свой бесспорный талант, а в 2003 году покинул "Юнайтед". Эта история напоминает Ричардсу то, что происходит с Погба.



"Верон запомнился мне как яркая вспышка. До его перехода в "Манчестер Юнайтед" ты ожидал больших вещей от него. Он был похож на Погба. Погба находится в клубе дольше, но когда ты смотришь на него, ты всякий раз ожидаешь чего-то блистательного. Так было и с Вероном".



"Глядя на него ты хотел, чтобы он забил с 30 метров, сделал пас на 50 метров. Он был способен на это, он упорно трудился, но ему не хватало стабильности", — цитирует Ричардса The Independent.