Полиция арестовала 10 мужчин после акции протеста фанатов МЮ

Полиция арестовала 10 мужчин за участие в беспорядках, которые привели к отмене матча Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" в начале мая.

В тот день, когда "Юнайтед" и "Ливерпуль" должны были сыграть на "Олд Траффорд", фанаты "красных дьяволов" устроили массовую акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров.



Акция протеста обернулась беспорядками близ отеля Lowry, где традиционно остановилась команда Оле Гуннара Сульшера перед игрой, и близ "Олд Траффорд", причем части фанатов удалось прорваться внутрь стадиона.



Как сообщает BBC, в результате рейдов полицейские Большого Манчестера, Ланкашира и Чешира задержали 10 человек в дополнение к восьми, арестованным ранее. Пятерым из них уже предъявлены обвинения насчет проявления жестокости и воровства.



Добавим, протестующие не только нарушили общественный порядок и нанесли ущерб городскому и клубному имуществу — несколько офицеров полиции получили травмы в столкновениях.