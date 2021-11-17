Лэмпард прошел секретное собеседование в "Вилле"
Экс-главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прошел секретное собеседование в "Астон Вилле", однако был обставлен свои бывшим партнером по сборной Англии Стивеном Джеррардом.
Достоверно известно, что на прошлой неделе Лэмпард вел переговоры с "Норвичем", но не смог опередить Дина Смита, чья философия и чей опыт произвели на "канареек" более сильное впечатление.
Практически одновременно с "Норвичем" нового рулевого искала и "Вилла", и The Sun может подтвердить, что Лэмпард претендовал и на эту работу.
Бирмингемский клуб организовал собеседование для Фрэнка, но затем без колебаний сделал выбор в пользу Джеррарда.
Таким образом, Лэмпард продолжает ждать подходящего варианта, чтобы вернуться в футбол. Фрэнк находится без клуба со своего увольнения из "Челси" в январе.
17.11.2021 22:00
Просмотров: 205
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Куда подевались пенсошкониры?
(ответить)
Да все знают, что Джеррард круче. Был и есть и будет...
(ответить)
Вечно второй после великого джи. Пхаха
(ответить)
новость для фапла.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий