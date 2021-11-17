Лэмпард прошел секретное собеседование в "Вилле"

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард Экс-главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прошел секретное собеседование в "Астон Вилле", однако был обставлен свои бывшим партнером по сборной Англии Стивеном Джеррардом.

Достоверно известно, что на прошлой неделе Лэмпард вел переговоры с "Норвичем", но не смог опередить Дина Смита, чья философия и чей опыт произвели на "канареек" более сильное впечатление.

Практически одновременно с "Норвичем" нового рулевого искала и "Вилла", и The Sun может подтвердить, что Лэмпард претендовал и на эту работу.

Бирмингемский клуб организовал собеседование для Фрэнка, но затем без колебаний сделал выбор в пользу Джеррарда.

Таким образом, Лэмпард продолжает ждать подходящего варианта, чтобы вернуться в футбол. Фрэнк находится без клуба со своего увольнения из "Челси" в январе.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Лэмпард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 22:00

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  1. vyrentz 17.11.2021 22:12 # vyrentz
    Куда подевались пенсошкониры?

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  2. b84 17.11.2021 22:07 # b84
    Да все знают, что Джеррард круче. Был и есть и будет...

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  3. chr1s8rown 17.11.2021 22:06 # chr1s8rown
    Вечно второй после великого джи. Пхаха

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  4. scholes18 17.11.2021 22:03 # scholes18
    новость для фапла.

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