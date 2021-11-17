"Бавария" готова удвоить зарплату Рюдигера

"Бавария" готова предложить Антонио Рюдигеру контракт с удвоенной зарплатой относительно того, что немецкий защитник получает в "Челси".

Оставаясь ключевым игроком команды Томаса Тухеля, Рюдигер до сих пор не договорился о продлении своего контракта, истекающего в конце этого сезона.



По информации Bild, "Бавария" уже установила контакт с агентом Антонио и "готова с легкостью предложить" 28-летнему защитнику сделку стоимостью 10 миллионов фунтов (12 млн. евро) в год.



Это вдвое больше того, что получает Рюдигер сейчас в "Челси". Антонио счастлив в Лондоне и предпочел бы здесь остаться, однако "синие" не готовы сделать ему столь же щедрое предложение.



Если Рюдигер согласится перейти в "Баварию", то больше него среди защитников команды будет зарабатывать только Лукас Эрнандес.



Добавим, интерес к Рюдигеру также проявляют ПСЖ, "Ювентус", "Реал" и "Манчестер Сити", и уже с января Антонио сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.