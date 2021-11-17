Уолкотт: "Рэмси был бы счастлив вернуться в "Арсенал"

Аарон Рэмси и Тео Уолкотт Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт считает, что его бывший партнер по "Арсеналу" Аарон Рэмси с радостью бы вернулся к "канонирам".

Согласно слухам, в январе "Ювентус" попытается избавиться от Рэмси, которого взял на огромную зарплату свободным агентом в 2019 году.

30-летнего валлийца сватают как в "Ньюкасл", так и назад в "Арсенал", и Уолкотт чувствует, что это вполне может случиться.

"Я уточню это, я позвоню ему и спрошу его. Знаете, это было бы мило. Это было бы великолепно, вернись он в Премьер-Лигу. Мне кажется, он бы хотел этого".

"Часть меня думает, что он был бы счастлив вернуться в "Арсенал". Это было бы уместно", — сообщил Уолкотт talkSPORT.


Метки Арсенал, Рэмси, Уолкотт, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 19:00

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  1. irbis85 17.11.2021 20:37 # irbis85
    ну а чё..вон Хламини же вернулся

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  2. kedr 17.11.2021 19:28 # kedr
    На зарплату в сотню тысяч возможно, с контрактом года на три...

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