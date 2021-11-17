Уолкотт: "Рэмси был бы счастлив вернуться в "Арсенал"

Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт считает, что его бывший партнер по "Арсеналу" Аарон Рэмси с радостью бы вернулся к "канонирам".

Согласно слухам, в январе "Ювентус" попытается избавиться от Рэмси, которого взял на огромную зарплату свободным агентом в 2019 году.



30-летнего валлийца сватают как в "Ньюкасл", так и назад в "Арсенал", и Уолкотт чувствует, что это вполне может случиться.



"Я уточню это, я позвоню ему и спрошу его. Знаете, это было бы мило. Это было бы великолепно, вернись он в Премьер-Лигу. Мне кажется, он бы хотел этого".



"Часть меня думает, что он был бы счастлив вернуться в "Арсенал". Это было бы уместно", — сообщил Уолкотт talkSPORT.