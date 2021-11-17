Зарплатная ведомость МЮ выросла почти на четверть
"Манчестер Юнайтед" отчитался о росте зарплатной ведомости почти на четверть.
Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже, сегодня "Юнайтед" опубликовал результаты за первый квартал этого финансового года (июль-сентябрь).
В этот трехмесячный период "красные дьяволы" потратили на зарплаты 88.5 млн. фунтов, что в годовом выражении составляет 354 млн. фунтов — на 23.1% больше, чем 12 месяцев назад.
Столь стремительный рост зарплатной ведомости объясняется тем, что летом клуб с "Олд Траффорд" принял на баланс Джейдона Санчо, Рафаэля Варана и Криштиану Роналду, причем последний стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен.
Вместе с тем выросли и доходы — со 109 до 126. млн. фунтов. Прежде всего это связано с возвращением зрителей на трибуны "Олд Траффорд", а также со всплеском продаж атрибутики из-за возвращения Роналду.
Долг "Юнайтед" за 12 месяцев практически не изменился, слегка уменьшившись с 440.6 до 439.7 млн. фунтов.
Наконец, "дьяволы" подтвердили выплату полугодовых дивидендов в размере 0.09 доллара на акцию. Львиная доля, конечно, достанется семейству Глэйзеров.
17.11.2021 18:00
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Денег полно, не жалко.
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KOROLI!!!
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