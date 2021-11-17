Премьер-Лига подтвердила отставку своего президента

Гари Хоффман подтвердил, что покинет пост президента Премьер-Лиги в январе 2022.

Прессе стало известно об отставке Хоффмана, который заступил на свой пост только 18 месяцев назад, накануне, и сегодня это было подтверждено официально.



Как напоминает Sky Sports, уход Хоффмана вызван возмущением клубов, чьим мнением руководство лиги пренебрегло, одобряя сделку по покупке "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии.



"Для меня было честью руководить Премьер-Лигой на протяжении двух последних сезонов, когда дух английского футбола проявился сильнее всего".



"Теперь я решил, что это правильное время, чтобы отойти в сторону и позволить кому-нибудь другому вести лигу в светлое будущее", — говорится в заявлении Гари.